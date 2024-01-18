В Тюменской области началась борьба с отключениями света

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
В настоящее время завершено строительство кабельной линии 10 кВ в поселке Перевалово, подключение потребителей СНТ «Русское поле» на центр питания ПС Химфарм, на котором имеется резерв свободной мощности. Кроме того, в садоводческих обществах «Текстильщик», «Пчелка» и «Сосенка» построены воздушные линии электропередачи 10 кВ и установлены трансформаторные подстанции. Сейчас электросетевые компании работают над включением объектов в работу.
Напомним, план по повышению надежности электроснабжения в областной столице и Тюменском районе, состоящий из 52 мероприятий, был разработан в правительстве Тюменской области в конце 2023 года. Меры, указанные в плане позволят обеспечить качественным и надежным электроснабжением потребителей садоводческих обществ за счет перераспределения нагрузки.
Предпосылками для проведения данной работы стали многочисленные коммунальные аварии в Тюменской области в декабре прошлого года, вызванные аномальными морозами