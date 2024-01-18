В Тюменской области началась борьба с отключениями света

В настоящее время завершено строительство кабельной линии 10 кВ в поселке Перевалово, подключение потребителей СНТ «Русское поле» на центр питания ПС Химфарм, на котором имеется резерв свободной мощности. Кроме того, в садоводческих обществах «Текстильщик», «Пчелка» и «Сосенка» построены воздушные линии электропередачи 10 кВ и установлены трансформаторные подстанции. Сейчас электросетевые компании работают над включением объектов в работу.