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В Тюменской области повысили надежность электроснабжения в СНТ

В Тюменской области началась борьба с отключениями света

18 января 2024, 04:02
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области повысили надежность электроснабжения в СНТ

В Тюменской области завершена работа по реализации первого этапа плана по повышению надежности электроснабжения.

В настоящее время завершено строительство кабельной линии 10 кВ в поселке Перевалово, подключение потребителей СНТ «Русское поле» на центр питания ПС Химфарм, на котором имеется резерв свободной мощности. Кроме того, в садоводческих обществах «Текстильщик», «Пчелка» и «Сосенка» построены воздушные линии электропередачи 10 кВ и установлены трансформаторные подстанции. Сейчас электросетевые компании работают над включением объектов в работу.

Напомним, план по повышению надежности электроснабжения в областной столице и Тюменском районе, состоящий из 52 мероприятий, был разработан в правительстве Тюменской области в конце 2023 года. Меры, указанные в плане позволят обеспечить качественным и надежным электроснабжением потребителей садоводческих обществ за счет перераспределения нагрузки.

Предпосылками для проведения данной работы стали многочисленные коммунальные аварии в Тюменской области в декабре прошлого года, вызванные аномальными морозами

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Электроснабжение#Электроэнергия
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