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В Тюмени накануне Крещения ударят морозы

В Тюмени накануне Крещения ударят морозы

18 января 2024, 01:12
Фото: 1MI
На юге Тюменской области 18 января ожидается похолодание. В ночные часы столбики термометров опустятся до -22…-27. Днем температура воздуха составит -10…-15. В течение дня возможны осадки в виде небольшого снега, ветер 5-10 м/с.

В Тюмени 18 января ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 4,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -14…-12, в темное время суток столбики термометров опустятся до -17…-18.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03 закат в 16:32 продолжительность дня 7 часов 29 минут.

В Тобольске в четверг синоптики обещают небольшой снег, ветер до 4,4 м/с. Утром и днем -13…-14, в темное время суток температура воздуха составит -14…-16.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:58 закат в 16:15 продолжительность дня 7 часов 17 минут.

В Ялуторовске 18 января ожидается небольшой снег, ветер до 5,4 м/с. В утренние часы термометры покажут -12…-14, к вечеру температура похолодает до -16…-19.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:57, закат в 16:32 продолжительность дня 7 часов 35 минут.

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В Заводоуковске в четверг в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 4,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -14…-12, в вечерние и ночные часы ожидается до -15…-19.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:55, закат в 16:32 продолжительность дня 7 часов 37 минуты.

В Ишиме 18 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег во второй половине дня, ветер до 4,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-13, в темное время суток температура воздуха составит -15…-14.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:41, закат в 16:23 продолжительность дня 7 часов 42 минуты.

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