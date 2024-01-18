В Тюмени накануне Крещения ударят морозы

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
Modified Сегодня, 01:12
Updated Сегодня, 01:12
В Тюмени 18 января ожидается небольшой снег в течение дня, ветер до 4,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -14…-12, в темное время суток столбики термометров опустятся до -17…-18.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:03 закат в 16:32 продолжительность дня 7 часов 29 минут.
В Тобольске в четверг синоптики обещают небольшой снег, ветер до 4,4 м/с. Утром и днем -13…-14, в темное время суток температура воздуха составит -14…-16.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:58 закат в 16:15 продолжительность дня 7 часов 17 минут.
В Ялуторовске 18 января ожидается небольшой снег, ветер до 5,4 м/с. В утренние часы термометры покажут -12…-14, к вечеру температура похолодает до -16…-19.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:57, закат в 16:32 продолжительность дня 7 часов 35 минут.
В Заводоуковске в четверг в течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 4,3 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -14…-12, в вечерние и ночные часы ожидается до -15…-19.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:55, закат в 16:32 продолжительность дня 7 часов 37 минуты.
В Ишиме 18 января ожидается пасмурная погода, небольшой снег во второй половине дня, ветер до 4,1 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -16…-13, в темное время суток температура воздуха составит -15…-14.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:41, закат в 16:23 продолжительность дня 7 часов 42 минуты.