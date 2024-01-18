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В Тюменской области для восстановления лесов заготовили семена

Для восстановления лесов в Тюменской области заготовили почти 380 кг семян

18 января 2024, 02:36
Фото: 1MI

В Тюменской области для восстановления лесов заготовили семена

В лесном хозяйстве региона на протяжении всей зимы собирают шишки и заготавливают семена. В этом году нужно собрать почти 50 тонн шишек.

Весь посевной материал заготавливается в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология», уточнили в департаменте лесного комплекса региона.

В этом сезоне планируется заготовить 400 килограммов семян, более 378 из которых уже обработаны. Для того, чтобы получить такое количество семян, нужно собрать около 50 тонн шишек.

Каждая собранная партия проходит экспертизу. Сертификаты, подтверждающие соответствие показателям качества, выдаются только после ее прохождения.

Ранее «Наш город» писал, что территорию тюменского детсада атакует стая птиц. Галки пугают детей и жителей соседних домов.

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#Общество#Лес#Деревья#Тюменская область#Экология#Лесовосстановление#Любовь Селезнева
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