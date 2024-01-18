Лесовосстановление

В Тюменской области восстановят 8,4 тысячи гектаров леса

Около 8,4 тысяч гектаров леса восстановят в этом году в Тюменской области. Также в регионе планируют высадить 12,7 миллионов сеянцев, выращенных на территории 27 питомников.