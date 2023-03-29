nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

В Тюменской области восстановят 8,4 тысячи гектаров леса

29 марта 2023, 06:27
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области в 2023 году восстановят 8400 гектаров лесов

Около 8,4 тысяч гектаров леса восстановят в этом году в Тюменской области. Также в регионе планируют высадить 12,7 миллионов сеянцев, выращенных в на территории 27 питомников.
Сюжет
Тюмень

Что касается восстановления леса, то на искусственное лесовосстановление выделена территория площадью 2 тысяч 190 гектаров, естественное — 5 тысяч 320 гектаров. Лесоразведение выполнят на территории площадью 890 гектаров.

В 2022 году в Тюменской области лесовосстановление и лесоразведение проведено на площади 7 тысяч 100 гектаров (102% от плана). Высажено 11,5 миллионов штук сеянцев, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году пожароопасный сезон может начаться с 3 апреля. Причиной является активное таяние снега.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Лесовосстановление#Лес#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
От автомобилей до смартфонов. Власти Казахстана закрывают «серый импорт» в Россию.
27 марта 13:43
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
Сегодня, 06:41
В Тюмени на улице Самарцева из окна дома выпала женщина
27 марта 03:25
«Высокие отношения»: на парковке тюменец избил женщину за испроченную машину
27 марта 01:29
«Оставить под стражей, следующий»: всех фигурантов «Тюменского дела» оставили в СИЗО
Вчера, 06:59
Тюменские дети чуть не убили камнем женщину с младенцем в коляске
27 марта 01:33