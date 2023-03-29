В Тюменской области восстановят 8,4 тысячи гектаров леса

В Тюменской области в 2023 году восстановят 8400 гектаров лесов

Около 8,4 тысяч гектаров леса восстановят в этом году в Тюменской области. Также в регионе планируют высадить 12,7 миллионов сеянцев, выращенных в на территории 27 питомников.

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