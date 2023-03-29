В Тюменской области восстановят 8,4 тысячи гектаров леса

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Что касается восстановления леса, то на искусственное лесовосстановление выделена территория площадью 2 тысяч 190 гектаров, естественное — 5 тысяч 320 гектаров. Лесоразведение выполнят на территории площадью 890 гектаров.
В 2022 году в Тюменской области лесовосстановление и лесоразведение проведено на площади 7 тысяч 100 гектаров (102% от плана). Высажено 11,5 миллионов штук сеянцев, сообщили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году пожароопасный сезон может начаться с 3 апреля. Причиной является активное таяние снега.