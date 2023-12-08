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Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В лесах Тюменской области будут проводиться рейды

В дело идут дроны: в тюменских лесах введут патрулирование

8 декабря 2023, 06:24
Фото: 1MI

В лесах Тюменской области будут проводиться рейды

Стражи порядка будут патрулировать все лесничества региона, чтобы сберечь деревья от незаконной вырубки. Помогут им в этом беспилотники.

С 11 декабря леса Тюменской области будут патрулироваться, чтобы сберечь деревья от незаконной вырубки. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона.

Рейды будут проводиться в каждом лесничестве. В них примут участие сотрудники лесной охраны, Госавтоинспекции и полиции. Помимо пресечения незаконных рубок, патрульные также будут проверять соблюдение требований лесного законодательства при перевозке древесины.

Уточняется, что для повышения раскрываемости преступлений будут применяться беспилотники, с помощью которых можно расширить контролируемый регион, фиксировать нарушения и идентифицировать преступников.

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В департаменте отметили, что рейды в лесах проводятся круглогодично. С начала этого года удалось выявить 121 факт незаконных рубок. Возбуждены более 70 уголовных дел, 6 человек привлекли к административной ответственности.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области обнаружили ловушку на лося. Браконьеры срубили несколько деревьев и обсыпали пни солью.

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#Общество#Вырубка деревьев#Тюменская область#Новости тюмени#Нарушения#Елки#Рейды#Беспилотник#Любовь Селезнева
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