В дело идут дроны: в тюменских лесах введут патрулирование

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
С 11 декабря леса Тюменской области будут патрулироваться, чтобы сберечь деревья от незаконной вырубки. Об этом сообщили в департаменте лесного комплекса региона.
Рейды будут проводиться в каждом лесничестве. В них примут участие сотрудники лесной охраны, Госавтоинспекции и полиции. Помимо пресечения незаконных рубок, патрульные также будут проверять соблюдение требований лесного законодательства при перевозке древесины.
Уточняется, что для повышения раскрываемости преступлений будут применяться беспилотники, с помощью которых можно расширить контролируемый регион, фиксировать нарушения и идентифицировать преступников.
В департаменте отметили, что рейды в лесах проводятся круглогодично. С начала этого года удалось выявить 121 факт незаконных рубок. Возбуждены более 70 уголовных дел, 6 человек привлекли к административной ответственности.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области обнаружили ловушку на лося. Браконьеры срубили несколько деревьев и обсыпали пни солью.