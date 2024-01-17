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Posted 17 января, 02:07

Published 17 января, 02:07

Modified 17 января, 02:14

Updated 17 января, 02:14

В Тюменской области на пожаре погиб человек

В Тюменской области во время пожара погиб человек

17 января 2024, 02:07
Фото: 1MI

В Тюменской области на пожаре погиб человек

Один человек погиб при пожаре, произошедшем в селе Комиссарово под Заводоуковском. Частный дом загорелся в районе полуночи.
Фото: МЧС Тюменской области

К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил дом и надворные постройки на Лесной. В общей сложности площадь возгорания составила 44 квадратных метра.

Тушением пожара занимались 7 огнеборцев с применением 4 единиц техники. В МЧС Тюменской области предполагают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Вагайском районе при пожаре погибла 13-летняя девочка. Причина произошедшего устанавливается.

В Тюменской области с начала января произошло 65 пожаров
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