В Тюменской области во время пожара погиб человек

Posted 17 января, 02:07
Published 17 января, 02:07
Modified 17 января, 02:14
Updated 17 января, 02:14
К моменту прибытия пожарных огонь уже охватил дом и надворные постройки на Лесной. В общей сложности площадь возгорания составила 44 квадратных метра.
Тушением пожара занимались 7 огнеборцев с применением 4 единиц техники. В МЧС Тюменской области предполагают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Вагайском районе при пожаре погибла 13-летняя девочка. Причина произошедшего устанавливается.