В Тобольске погиб человек при пожаре квартиры в двухэтажном доме на 3-ей Трудовой

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Сообщение о происшествии поступило в пожарную часть в 15:25. К моменту приезда спасателей на место пожара, одна из квартир была сильно задымлена.
«Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 3 человека и 1 спасен. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сказано в оперативной сводке.
В ликвидации пожара принимали участие 13 спасателей и четыре единицы спецтехники.
Причина пожара устанавливается.
Днем ранее глава СКР Александр Бастрыкин дал указание тюменскому Следкому возбудить уголовное дело по факту нарушения прав тобольских погорельцев.