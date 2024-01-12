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Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

В Тюменской области погиб человек при пожаре в многоквартирном доме

В Тобольске погиб человек при пожаре квартиры в двухэтажном доме на 3-ей Трудовой

12 января 2024, 12:34
Фото: Midjourney

В Тюменской области погиб человек при пожаре в многоквартирном доме

Сегодня, 12 января, произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме №37 на улице 3-я Трудовая в Тобольске. Возгорание произошло в одном из жилых помещений. Из-за сильного задымления несколько человек были эвакуированы, один погиб, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.
Видео: МЧС Тюменской области/телеграм

Сообщение о происшествии поступило в пожарную часть в 15:25. К моменту приезда спасателей на место пожара, одна из квартир была сильно задымлена.

«Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуировано 3 человека и 1 спасен. К сожалению, на пожаре погиб человек», — сказано в оперативной сводке.

В ликвидации пожара принимали участие 13 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Причина пожара устанавливается.

Днем ранее глава СКР Александр Бастрыкин дал указание тюменскому Следкому возбудить уголовное дело по факту нарушения прав тобольских погорельцев.

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