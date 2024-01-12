В Тобольске погиб человек при пожаре квартиры в двухэтажном доме на 3-ей Трудовой

В Тюменской области погиб человек при пожаре в многоквартирном доме

Сегодня, 12 января, произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме №37 на улице 3-я Трудовая в Тобольске. Возгорание произошло в одном из жилых помещений. Из-за сильного задымления несколько человек были эвакуированы, один погиб, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.