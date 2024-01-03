nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Тюменской области при пожаре в нежилом доме погиб человек

В Тюменской области при пожаре в нежилом доме погиб человек

3 января 2024, 07:45
Фото: 1MI
Трагедия произошла сегодня утром в деревне Сингуль Ялуторовского района. В десятом часу утра здесь загорелся нежилой деревянный дом.

К ликвидации огня были привлечены 14 человек и 5 единиц техники. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь охватил уже полностью охватил здание. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара погиб один человек.

В настоящее время личность погибшего устанавливается, выясняются причины возникновения огня.

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменском селе Готопутово в первый день нового года произошел пожар в частном жилом доме, в результате которого погиб человек.

Читайте также:
В Тюмени на месте Червишевского рынка возведут высоткиИз-за морозов в Тюмени отменили выступление ДедМоробусаВ Тюмени за год бензин подорожал более, чем на 6 рублей
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Гибель человека#Гибель на пожаре
Подпишитесь
В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей
Сегодня, 05:25
На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
Сегодня, 05:44
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
Вчера, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
Вчера, 03:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
Сегодня, 01:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
Вчера, 09:31