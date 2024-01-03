В Тюменской области при пожаре в нежилом доме погиб человек

К ликвидации огня были привлечены 14 человек и 5 единиц техники. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь охватил уже полностью охватил здание. Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров. К сожалению, в результате пожара погиб один человек.