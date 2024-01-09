nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

В Тюменской области с начала 2024 года произошло 65 пожаров

В Тюменской области с начала января произошло 65 пожаров

9 января 2024, 06:05
Фото: 1MI

В Тюменской области с начала 2024 года произошло 65 пожаров

За период с 1 по 9 января из огня удалось спасти 20 человек. О проделанной работе рассказали в МЧС по Тюменской области.

Всего за девять дней спасатели и пожарные направлялись на ликвидацию последствий ДТП 54 раза, а также 35 раз выезжали на помощь людям. Еще 4 раза тюменские автомобилисты прибегали к помощи мобильных пунктов обогрева.

Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности, а при обнаружении пожара незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее «Наш город» сообщал, что в поселке под Тюменью сгорел жилой дом. При пожаре погиб человек.

В Тюмени во время уборки снега сгорел грейдер. Водитель получил ожоги
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени на улице Чекистов произошел серьезный пожарПричиной смертельного пожара в тюменском селе могла стать неисправная проводкаВ Тюменской области при пожаре в нежилом доме погиб человек
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС#Пожары#Спасатели#Пожарные#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Придется экономить ресурс?»: эксперты строят неутешительные прогнозы на будущее Туры
Сегодня, 06:55
Тюменцы ждут по два часа общественный транспорт из-за новой схемы движения автобусов
Сегодня, 04:37
В Тюмени выставили на продажу крупный торговый центр
Сегодня, 04:31
«Неделя на восстановление»: как тюменцам вернуться в рабочий режим после праздников
Сегодня, 07:40
На Тюмень надвигается опасная погода
Сегодня, 01:11
Тюменский астролог рассказала, что ждет знаки Зодиака в 2024 году
Сегодня, 01:02