В Тюменской области с начала января произошло 65 пожаров

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Всего за девять дней спасатели и пожарные направлялись на ликвидацию последствий ДТП 54 раза, а также 35 раз выезжали на помощь людям. Еще 4 раза тюменские автомобилисты прибегали к помощи мобильных пунктов обогрева.
Жителей региона убедительно просят соблюдать правила пожарной безопасности, а при обнаружении пожара незамедлительно звонить по номеру 112.
Ранее «Наш город» сообщал, что в поселке под Тюменью сгорел жилой дом. При пожаре погиб человек.