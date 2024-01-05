В Тюмени на улице Чекистов произошел серьезный пожар

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В тушении огня были задействованы 10 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС. Пожар был ликвидирован только спустя два часа.
Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет. Причина возникновения огня выясняется.
Ранее «Наш Город» писал, что 3 января в поселке Коммунар Исетского района произошел пожар в частном жилом доме, во время которого погиб человек.