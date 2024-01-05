nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

В Тюмени на улице Чекистов произошел серьезный пожар

В Тюмени на улице Чекистов произошел серьезный пожар

5 января 2024, 04:06
Фото: МЧС
Серьезный пожар произошел накануне вечером в Тюмени в здании арочного типа по улице Чекистов, 41/7. По данным 2 ГИС, по этому адресу находятся торгово-сервисная компания и и компания по ремонту и продаже спецтехники.
Фото: МЧС

В тушении огня были задействованы 10 единиц техники и 36 человек личного состава МЧС. Пожар был ликвидирован только спустя два часа.

Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Информации о погибших и пострадавших нет. Причина возникновения огня выясняется.

Читайте также:
Тюменские дороги сковали 7-балльные пробкиТюменские отели и гостиницы подняли цены на услугиВ Тюмень вернулось тепло. Надолго ли?
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Пожар#МЧС
Подпишитесь
В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей
3 января, 05:25
На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
3 января, 05:44
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
2 января, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
2 января, 03:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
3 января, 01:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
2 января, 09:31