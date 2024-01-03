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Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:54

Updated Сегодня, 15:54

В поселке под Тюменью во время пожара в жилом доме погиб человек

В поселке под Тюменью сгорел жилой дом. Есть погибшие

3 января 2024, 15:51
Фото: МЧС

В поселке под Тюменью во время пожара в жилом доме погиб человек

Еще один смертельный пожар произошел сегодня в Исетском районе. Около шести часов вечера в поселке Коммунар загорелся частный жилой дом.

На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение дома по всей площади. Распространение огня было оперативно остановлено, площадь пожара составила 48 квадратных метров. К сожалению, во время пожара погиб человек.

К ликвидации огня были привлечены 18 человек и 6 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Ранее «Наш Город» писал, что 3 января утром в селе Сингуль Ялуторовского района произошел пожар в нежилом доме, в результате которого погиб человек. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала неисправная проводка.

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