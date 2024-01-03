В поселке под Тюменью сгорел жилой дом. Есть погибшие

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений происходило горение дома по всей площади. Распространение огня было оперативно остановлено, площадь пожара составила 48 квадратных метров. К сожалению, во время пожара погиб человек.
К ликвидации огня были привлечены 18 человек и 6 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что 3 января утром в селе Сингуль Ялуторовского района произошел пожар в нежилом доме, в результате которого погиб человек. По предварительным данным, причиной возникновения огня стала неисправная проводка.