Тюменская область выбилась в лидеры рейтинга активности культурной жизни

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
По итогам рейтинга Тюменская область поднялась с пятого места и заняла четвертое, достигнув улучшения результатов в минувшем году. Рейтинг показывает, насколько активно учреждения культуры информируют жителей о мероприятиях.
Место региона в рейтинге определяется с учетом нескольких показателей: количество учреждений, доступных для посещения по «Пушкинской карте», среднее число событий и трансляций на одно учреждение, а также количество посещений сайтов культурных учреждений региона.
Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область возглавила рейтинг самых везучих регионов страны. В новогоднем тираже «Русского лото» тюменцы выиграли более миллиарда рублей.