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Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Тюменская область вошла в число лидеров рейтинга активности культурной жизни

Тюменская область выбилась в лидеры рейтинга активности культурной жизни

11 января 2024, 07:38
Фото: 1MI

Тюменская область вошла в число лидеров рейтинга активности культурной жизни

Минкультуры России подвело итоги всероссийского рейтинга информационной активности культурной жизни регионов за 2023 год. Тюменской области удалось подняться на строчку выше.

По итогам рейтинга Тюменская область поднялась с пятого места и заняла четвертое, достигнув улучшения результатов в минувшем году. Рейтинг показывает, насколько активно учреждения культуры информируют жителей о мероприятиях.

Место региона в рейтинге определяется с учетом нескольких показателей: количество учреждений, доступных для посещения по «Пушкинской карте», среднее число событий и трансляций на одно учреждение, а также количество посещений сайтов культурных учреждений региона.

Ранее «Наш город» писал, что Тюменская область возглавила рейтинг самых везучих регионов страны. В новогоднем тираже «Русского лото» тюменцы выиграли более миллиарда рублей.

Тюменская область попала в топ-20 итогового рейтинга регионов-2023 по уровню жизни
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#Общество#Культура#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Мероприятия#Любовь Селезнева
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