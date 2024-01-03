Тюменская область возглавила рейтинг самых везучих регионов России

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
«В общей сложности жители региона приобрели 109 тысяч 384 билета „Новогодний миллиард“ и выиграли 1 021 034 570 рублей. Второе место по общей сумме выигрышей занимает Москва — 311 791 350 рублей, третье место — Санкт-Петербург — 101 630 180 рублей», — сообщили в пресс-службе «Столото».
В целом в рамках праздничной лотереи было разыграно более 2,7 миллиардов рублей. Выигрышными стали 9 миллионов 208 тысяч билетов.
Ранее «Наш Город» писал, что житель Тюмени, выигравший в новогодней лотерее миллиард рублей, до сих пор не вышел на связь с организаторами. Розыгрыш состоялся 1 января.