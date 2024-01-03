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Updated Сегодня, 11:08

Тюменская область возглавила рейтинг самых удачливых регионов России

Тюменская область возглавила рейтинг самых везучих регионов России

3 января 2024, 11:06
Фото: 1MI

Тюменская область возглавила рейтинг самых удачливых регионов России

Жители Тюменской области по общей сумме выигрышей в новогоднем, 1526-м тираже «Русского лото», разыгранного 1 января, выиграли более 1 миллиарда рублей.
«В общей сложности жители региона приобрели 109 тысяч 384 билета „Новогодний миллиард“ и выиграли 1 021 034 570 рублей. Второе место по общей сумме выигрышей занимает Москва — 311 791 350 рублей, третье место — Санкт-Петербург — 101 630 180 рублей», — сообщили в пресс-службе «Столото».

В целом в рамках праздничной лотереи было разыграно более 2,7 миллиардов рублей. Выигрышными стали 9 миллионов 208 тысяч билетов.

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