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Posted 21 ноября, 10:52

Published 21 ноября, 10:52

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Еще в одном тюменском селе появится современный Центр культуры

Еще в одном тюменском селе появится современный Центр культуры

21 ноября 2023, 10:52
Фото: 1MI
Строительство Центра культуры и досуга в селе Петелино Ялуторовского района идет по графику и завершится в срок. Ход работ проконтролировала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.
Фото: департамент культуры Тюменской области

 

Вместе с ней в инспекции приняли участие представители районной и сельской администраций.

«Обсудили вопросы оснащения нового центра. В нем будет зрительный зал на 150 мест, хореографический класс и комнаты для кружковой работы, мастерские и модельная библиотека, уличная сцена… Мы и дальше будем поддерживать строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности, чтобы предоставить всем жителям региона равный доступ к культурным благам, дать возможность проявить себя в творчестве», — пояснила глава ведомства.

Новый ДК откроется к Новому году. Сейчас здесь завершаются монтажные работы, а также завозится мебель и оборудование.

Строительство ведется благодаря нацпроекту «Культура».

Напомним, в начале года новый дом культуры открылся в селе Гусево Тюменского района, еще один готовится к сдаче в Большом Сорокино. Также за лето были отремонтированы дома культуры в селах Лариха Ишимского муниципалитета и Тобольске.

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