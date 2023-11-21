Еще в одном тюменском селе появится современный Центр культуры

Posted 21 ноября, 10:52
Published 21 ноября, 10:52
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Вместе с ней в инспекции приняли участие представители районной и сельской администраций.
«Обсудили вопросы оснащения нового центра. В нем будет зрительный зал на 150 мест, хореографический класс и комнаты для кружковой работы, мастерские и модельная библиотека, уличная сцена… Мы и дальше будем поддерживать строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности, чтобы предоставить всем жителям региона равный доступ к культурным благам, дать возможность проявить себя в творчестве», — пояснила глава ведомства.
Новый ДК откроется к Новому году. Сейчас здесь завершаются монтажные работы, а также завозится мебель и оборудование.
Строительство ведется благодаря нацпроекту «Культура».
Напомним, в начале года новый дом культуры открылся в селе Гусево Тюменского района, еще один готовится к сдаче в Большом Сорокино. Также за лето были отремонтированы дома культуры в селах Лариха Ишимского муниципалитета и Тобольске.