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Александр Моор вошел в топ-3 национального рейтинга губернаторов России

Александр Моор вошел в топ-3 самых эффективных губернаторов России

28 декабря 2023, 13:47
Фото: 1MI

Александр Моор вошел в топ-3 национального рейтинга губернаторов России

Глава Тюменской области Александр Моор занял третье место в итоговом национальном рейтинге губернаторов Российской Федерации по итогам их работы в 2023 году.
Фото: скриншот страницы russia-rating.ru

Оценку деятельности руководителей субъектов провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Так, в тройку самых эффективных губернаторов России вошли мэр Москвы Сергей Собянин — первое место, глава Татарстана Рустам Минниханов — второе место, глава Тюменской области Александр Моор — третье место.

«В текущем моменте в KPI губернаторов добавилась новая строчка, связанная с поддержкой участников СВО. Главное системообразующее требование — политическая управляемость региона, отсутствие социальных волнений, как внешних, так и в онлайне», — прокомментировал итоги рейтинга политтехнолог Сергей Маркелов.

Ближайшие коллеги Моора — глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в рейтинге занял пятую позицию, глава ХМАО Наталья Комарова оказалась на 45 месте.

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#Общество#Ирина Швецова#Рейтинги#Александр Моор#Моор
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