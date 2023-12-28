Александр Моор вошел в топ-3 самых эффективных губернаторов России

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Оценку деятельности руководителей субъектов провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».
Так, в тройку самых эффективных губернаторов России вошли мэр Москвы Сергей Собянин — первое место, глава Татарстана Рустам Минниханов — второе место, глава Тюменской области Александр Моор — третье место.
«В текущем моменте в KPI губернаторов добавилась новая строчка, связанная с поддержкой участников СВО. Главное системообразующее требование — политическая управляемость региона, отсутствие социальных волнений, как внешних, так и в онлайне», — прокомментировал итоги рейтинга политтехнолог Сергей Маркелов.
Ближайшие коллеги Моора — глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в рейтинге занял пятую позицию, глава ХМАО Наталья Комарова оказалась на 45 месте.