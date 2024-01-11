С начала зимы с улиц Тюмени вывезли более миллиона кубометров снега

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Всего с начала зимнего сезона с улиц города вывезли более 1 миллиона 120 тысяч кубометров снега. В декабре выпала почти двойная норма осадков — она составила 184%. Январю же хватило праздничных выходных, чтобы справиться с планом на месяц на 102%.
Вчера днем улицы Тюмени от снега избавляли 730 единиц техники. В их числе 81 комбинированная дорожная машина, 131 трактор, 321 самосвал, 25 автогрейдеров и другая техника. Также к работам были привлечены 654 дорожных рабочих.
При этом, считают тюменцы, техники и рабочих недостаточно. Люди жалуются, что остановки и дороги завалены снегом, машины не могут разъехаться, а по тротуарам нельзя пройти.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени во время уборки снега сгорел грейдер. Водитель получил ожоги.