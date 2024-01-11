С начала зимы с улиц Тюмени вывезли более миллиона кубометров снега

Всего с начала зимнего сезона с улиц города вывезли более 1 миллиона 120 тысяч кубометров снега. В декабре выпала почти двойная норма осадков — она составила 184%. Январю же хватило праздничных выходных, чтобы справиться с планом на месяц на 102%.