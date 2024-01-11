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Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

С начала зимы в Тюмени вывезли более миллиона кубометров снега

С начала зимы с улиц Тюмени вывезли более миллиона кубометров снега

11 января 2024, 06:16
Фото: 1MI

С начала зимы в Тюмени вывезли более миллиона кубометров снега

В администрации города отметили, что эта зима оказалась богата на снегопады. И декабрь, и январь перевыполнили месячные нормы осадков.
Сюжет
Снег

Всего с начала зимнего сезона с улиц города вывезли более 1 миллиона 120 тысяч кубометров снега. В декабре выпала почти двойная норма осадков — она составила 184%. Январю же хватило праздничных выходных, чтобы справиться с планом на месяц на 102%.

Вчера днем улицы Тюмени от снега избавляли 730 единиц техники. В их числе 81 комбинированная дорожная машина, 131 трактор, 321 самосвал, 25 автогрейдеров и другая техника. Также к работам были привлечены 654 дорожных рабочих.

При этом, считают тюменцы, техники и рабочих недостаточно. Люди жалуются, что остановки и дороги завалены снегом, машины не могут разъехаться, а по тротуарам нельзя пройти.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени во время уборки снега сгорел грейдер. Водитель получил ожоги.

В тюменском селе застрявший автобус пришлось вызволять из снега
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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Техника#Уборка#Снег#Снегопад#Уборка улиц#Любовь Селезнева
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