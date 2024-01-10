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В тюменском селе автобус застрял в снегу

В тюменском селе застрявший автобус пришлось вызволять из снега

10 января 2024, 07:20
Фото: 1MI

В тюменском селе автобус застрял в снегу

Погода внесла свои коррективы в расписание маршрута №112: заснеженная дорога стала непреодолимым препятствием для автобуса «Ялуторовск — Бердюгино».

О сложившейся ситуации и о том, каким образом удалось вызволить транспорт из снежного плена, рассказал телеграм-канал «Ялуторовск».

Фото: канал Ялуторовск / Телеграм
«Общественный транспорт 112-го маршрута 9 января застрял в снегу по пути следования из-за погодных условий. На помощь пришли бойцы отдельного поста №133 села Петелино. Они вытащили автобус», — сообщили в соцсетях.

Тюменским автобусам не впервой застревать в снегу. В конце декабря в поселке Чикча школьный автобус провалился в сугроб, детей в салоне не было.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменское село Бердюжье осталось без автобусов из-за смены перевозчика. Уже больше недели жители села не могут выехать в Тюмень и Ишим.

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#Общество#Тюменская область#Автобусы#Новости тюмени#Уборка снега#Снегопад#Любовь Селезнева
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