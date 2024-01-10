В тюменском селе застрявший автобус пришлось вызволять из снега

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
О сложившейся ситуации и о том, каким образом удалось вызволить транспорт из снежного плена, рассказал телеграм-канал «Ялуторовск».
«Общественный транспорт 112-го маршрута 9 января застрял в снегу по пути следования из-за погодных условий. На помощь пришли бойцы отдельного поста №133 села Петелино. Они вытащили автобус», — сообщили в соцсетях.
Тюменским автобусам не впервой застревать в снегу. В конце декабря в поселке Чикча школьный автобус провалился в сугроб, детей в салоне не было.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменское село Бердюжье осталось без автобусов из-за смены перевозчика. Уже больше недели жители села не могут выехать в Тюмень и Ишим.