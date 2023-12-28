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Телефонные мошенники обманули сразу двух тюменских пенсионерок

Сразу две тюменские пенсионерки поверили в сказки о попавших в ДТП родственниках

28 декабря 2023, 05:14
Фото: Midjourney

Телефонные мошенники обманули сразу двух тюменских пенсионерок

Обе пенсионерки обратились в отделение полиции поселка Голышманово. Суммы, которые они отдали мошенникам, также оказались одинаковыми.

В первом случае пострадала жительница Голышманово 1942 года рождения, ей позвонил мужчина. Он поведал пенсионерке историю о том, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте и угодила под колеса машины, из-за чего водитель сильно пострадал. Чтобы родной человек не отправился в тюрьму, нужно выплатить пострадавшему компенсацию.

Второй пенсионерке — жительнице села Малышенка 1945 года рождения, неизвестные рассказали о том, что ее сноха пострадала в аварии и ей требуется срочная операция.

В обоих случаях женщины согласились с предложенными условиями и передали приехавшему на машине курьеру по 150 тысяч рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела, полицейские ищут мошенников.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка набрала кредитов на пять миллионов и отдала все деньги мошенникам. Аферист действовал по старой схеме — представился сотрудником банка.

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