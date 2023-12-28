Сразу две тюменские пенсионерки поверили в сказки о попавших в ДТП родственниках

В первом случае пострадала жительница Голышманово 1942 года рождения, ей позвонил мужчина. Он поведал пенсионерке историю о том, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте и угодила под колеса машины, из-за чего водитель сильно пострадал. Чтобы родной человек не отправился в тюрьму, нужно выплатить пострадавшему компенсацию.