Сразу две тюменские пенсионерки поверили в сказки о попавших в ДТП родственниках

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В первом случае пострадала жительница Голышманово 1942 года рождения, ей позвонил мужчина. Он поведал пенсионерке историю о том, что ее дочь переходила дорогу в неположенном месте и угодила под колеса машины, из-за чего водитель сильно пострадал. Чтобы родной человек не отправился в тюрьму, нужно выплатить пострадавшему компенсацию.
Второй пенсионерке — жительнице села Малышенка 1945 года рождения, неизвестные рассказали о том, что ее сноха пострадала в аварии и ей требуется срочная операция.
В обоих случаях женщины согласились с предложенными условиями и передали приехавшему на машине курьеру по 150 тысяч рублей. По каждому факту возбуждены уголовные дела, полицейские ищут мошенников.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка набрала кредитов на пять миллионов и отдала все деньги мошенникам. Аферист действовал по старой схеме — представился сотрудником банка.