Мошенники «обули» тюменку, когда та пыталась купить сапоги через интернет

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:03
Объявление о продаже сапог женщина нашла в социальных сетях. В ходе переписки продавец предоставил ей ссылку для оплаты товара. На сайте тюменка указала данные своей карты, после чего сообщила аферисту коды из смс-сообщений.
Как только личные данные пострадавшей перешли в руки злоумышленников, с ее счета списались деньги. Поняв, что стала жертвой мошенников, тюменка обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело, стражи порядка ищут причастных к преступлению.
Ранее тюменцам рассказали о новом виде мошенничества: он появился после обновления пятитысячной купюры. Для обмана людей аферисты используют сразу две схемы.