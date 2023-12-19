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Тюменка лишилась крупной суммы при покупке обуви через интернет

Мошенники «обули» тюменку, когда та пыталась купить сапоги через интернет

19 декабря 2023, 05:01
Фото: 1MI

Тюменка лишилась крупной суммы при покупке обуви через интернет

55-летняя жительница Ишима обратилась в полицию. Стражам порядка она заявила, что мошенники лишили ее 23 тысяч рублей.

Объявление о продаже сапог женщина нашла в социальных сетях. В ходе переписки продавец предоставил ей ссылку для оплаты товара. На сайте тюменка указала данные своей карты, после чего сообщила аферисту коды из смс-сообщений.

Как только личные данные пострадавшей перешли в руки злоумышленников, с ее счета списались деньги. Поняв, что стала жертвой мошенников, тюменка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, стражи порядка ищут причастных к преступлению.

Ранее тюменцам рассказали о новом виде мошенничества: он появился после обновления пятитысячной купюры. Для обмана людей аферисты используют сразу две схемы.

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