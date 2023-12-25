В Тюменской области открыли еще одну ледовую переправу

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Для транспорта оборудована основная полоса протяженностью 400 метров и 30 метров шириной. Для пешеходов обустроена отдельная, огороженная светоотражающими элементами дорожка.
На переправе установлены пункты обогрева, прожектор, запасы противогололедных материалов, инвентарь для оказания помощи утопающим и информационные знаки.
Толщина льда достигает 70 сантиметров, поэтому движение доступно для автомобилей массой до 5 тонн.
Автомобилистам напомнили, что в целях безопасности на лед стоит выезжать медленно, без толчков и резких торможений, а также не следует разгоняться более 20 километров в час.
Ранее, как писал «Наш город», ледовую переправу через Иртыш открыли в селе Уват. По ней может передвигаться транспорт массой до 10 тонн.