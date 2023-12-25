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В тюменском селе заработала еще одна ледовая переправа

В Тюменской области открыли еще одну ледовую переправу

25 декабря 2023, 03:13
Фото: 1MI

В тюменском селе заработала еще одна ледовая переправа

Новая ледовая переправа на дороге «Подъезд к селу Тугалово» официально открыта для автомобилистов и пешеходов. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

Для транспорта оборудована основная полоса протяженностью 400 метров и 30 метров шириной. Для пешеходов обустроена отдельная, огороженная светоотражающими элементами дорожка.

На переправе установлены пункты обогрева, прожектор, запасы противогололедных материалов, инвентарь для оказания помощи утопающим и информационные знаки.

Толщина льда достигает 70 сантиметров, поэтому движение доступно для автомобилей массой до 5 тонн.

Автомобилистам напомнили, что в целях безопасности на лед стоит выезжать медленно, без толчков и резких торможений, а также не следует разгоняться более 20 километров в час.

Ранее, как писал «Наш город», ледовую переправу через Иртыш открыли в селе Уват. По ней может передвигаться транспорт массой до 10 тонн.

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#Общество#Тюменская область#Автомобилисты#Пешеходы#Новости тюмени#Автомобили#Лед#Ледовые переправы#ГУС#Любовь Селезнева
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