В тюменском селе для грузовиков открыли ледовую переправу через Иртыш

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Теперь по ледовой переправе может передвигаться транспорт общей массой до 10 тонн. Толщина льда достигла уже 70 сантиметров.
Переправа была открыта 7 декабря. К проезду допускались автомобили массой до 3 тонн.
Тюменцев убедительно просят беречь и свою жизнь, и переправу, соблюдая допустимую грузоподъемность и требования дорожных знаков.
Ранее «Наш город» сообщал, что в следующем году в труднодоступные села Тюменской области вертолеты будут летать чаще. Планируется увеличить число авиаперевозок до 291 рейса.