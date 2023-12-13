nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В тюменском селе открыли проезд для грузовиков по ледовой переправе через Иртыш

В тюменском селе для грузовиков открыли ледовую переправу через Иртыш

13 декабря 2023, 08:05
Фото: 1MI

В тюменском селе открыли проезд для грузовиков по ледовой переправе через Иртыш

Сегодня, 13 декабря, на ледовой переправе через Иртыш в селе Уват открыли проезд для крупногабаритного транспорта. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.

Теперь по ледовой переправе может передвигаться транспорт общей массой до 10 тонн. Толщина льда достигла уже 70 сантиметров.

Переправа была открыта 7 декабря. К проезду допускались автомобили массой до 3 тонн.

Тюменцев убедительно просят беречь и свою жизнь, и переправу, соблюдая допустимую грузоподъемность и требования дорожных знаков.

Ранее «Наш город» сообщал, что в следующем году в труднодоступные села Тюменской области вертолеты будут летать чаще. Планируется увеличить число авиаперевозок до 291 рейса.

Все больше рыбаков выходят на лед. Тюменец поймал 5-килограммовую щуку
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тобольске открыта пешеходная переправа через ИртышМэрия Тюмени: возможны сбои в графиках движения автобусов из-за морозов и пробокНа тюменской объездной автоцистерна перекрыла полностью движение из-за ДТП
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Ограничения#Грузовики#Уват#Ограничение движения#Переправа#Грузовые перевозки#Ледовые переправы#ГУС#Любовь Селезнева#Переправа через реку
Подпишитесь
«Теплая зима станет последней?»: как потепление скажется на состоянии Туры
Сегодня, 07:28
«Лучше бы в школу пошли»: тюменские школьники рассказали об учебе во время актировок
Вчера, 08:28
Онкобольные из Тюмени рискуют остаться без помощи
Сегодня, 08:38
«Китайцы захватят рынок?»: что ждет автобизнес в 2024 году
Вчера, 07:42
В Тюмени на строительство логистического центра «Монетки» потратят два миллиарда
Сегодня, 02:31
Тюменский застройщик назвал свою новую высотку в честь одного из архитекторов Гитлера
Вчера, 15:06