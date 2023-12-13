В тюменском селе для грузовиков открыли ледовую переправу через Иртыш

В тюменском селе открыли проезд для грузовиков по ледовой переправе через Иртыш

Сегодня, 13 декабря, на ледовой переправе через Иртыш в селе Уват открыли проезд для крупногабаритного транспорта. Об этом сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области.