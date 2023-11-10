nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:51

Published Сегодня, 15:51

Modified Сегодня, 15:53

Updated Сегодня, 15:53

Все больше рыбаков выходят на лед. Тюменец поймал 5-килограммовую щуку

Все больше рыбаков выходят на лед. Тюменец поймал 5-килограммовую щуку

10 ноября 2023, 15:51
Фото: 1MI
Несмотря на то, что в Тюменской области уже не первый день ртутные столбики не опускаются ниже нуля, рыбаки все равно не упускают возможности выйти на лед за крупным уловом. Так, на Иртыше тюменец выловил 5-килограммовую щуку.
Сюжет
Рыбалка

Все больше рыбаков ступают на иртышский лед. В последние дни теплая погода стала причиной для выезда рыбаков на место клева. Так, тюменец Александр Терлеев вместе со своим другом наловил множество рыбы, а также отличился 5-килограммовой щукой, пойманной на балансир. Рыбак Евгений Кашкевич отмечает, что лед на Иртыше достигает 15 сантиметров.

На крючке от смерти: тюменские рыбаки готовы променять жизнь на рыбку
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец поймал на Иртыше огромного судака. Рыбы в реке было не много. Однако тюменец поймал замечательного судака и небольшую щуку. Рыбак отметил, что в эхолоте есть неплохие силуэты толстых рыб, но, что бы рыбаки им не предлагали, те обходили их стороной.

Читайте также:
Тюменский рыбак похвастался пойманным на Иртыше судакомТюменец встретил стаю волков на рыбалкеВ Тюменской области рыбак утонул подо льдом
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Рыбаки#Рыбалка#Лед#Щука#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
«Стоим с 4 утра»: тюменцы не могут попасть в военкомат по 4 дня из-за очередей
Сегодня, 05:52
«Пальчики оближешь»: знаете ли вы блюда тюменской кухни?
Сегодня, 09:41
«Нечистоты и драки с женщинами»: тюменский таксист рассказал о работе без прикрас
Сегодня, 10:58
«Что за Сайлент Хилл?»: тюменцы делятся мистическими фотографиями туманных городов
Сегодня, 09:56
Тюменцев ждут дождливые выходные
Сегодня, 08:25
«Двор — отражение дома»: как обустроено пространство и безопасность жителей «Ритмов»
Сегодня, 07:26