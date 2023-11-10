Все больше рыбаков выходят на лед. Тюменец поймал 5-килограммовую щуку

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Все больше рыбаков ступают на иртышский лед. В последние дни теплая погода стала причиной для выезда рыбаков на место клева. Так, тюменец Александр Терлеев вместе со своим другом наловил множество рыбы, а также отличился 5-килограммовой щукой, пойманной на балансир. Рыбак Евгений Кашкевич отмечает, что лед на Иртыше достигает 15 сантиметров.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменец поймал на Иртыше огромного судака. Рыбы в реке было не много. Однако тюменец поймал замечательного судака и небольшую щуку. Рыбак отметил, что в эхолоте есть неплохие силуэты толстых рыб, но, что бы рыбаки им не предлагали, те обходили их стороной.