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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Тюменские чиновники закупают отечественные автомобили

Тюменские чиновники перешли на отечественные автомобили

18 декабря 2023, 06:42
Фото: Завод «Москвич»

Тюменские чиновники закупают отечественные автомобили

Автомобили российского производства «Москвич 3» прибрели в Тобольске. На покупку трех кроссоверов было потрачено 6 миллионов 465 тысяч рублей. Контракт заключили с ООО «Автоград», сообщается на портале Госзакупки.

В опубликованных документах указано, что автомобили должны быть доставлены в течение трех дней с даты заключения договора.

К машинам предъявлен ряд требований, в числе которых наличие климат-контроля, оснащение антиблокировочной и антипробуксовочной системами, датчиками парковки, системой запуска без ключа. Также в кроссоверах должна иметься мультимедийная система, разъемы USB для подключения внешних устройств, передняя и задняя лампы для чтения и т. д. Обязательное условие — белый кузов.

Добавим, первоначальная стоимость закупки составляла 6,9 миллионов рублей. В ходе торгов цена была снижена до 6,4 миллионов.

Ранее «Наш Город» писал, что чиновники управления автомобильных дорог Тюменской области закупили пять китайских кроссоверов Geely Atlas Pro в комплектации Luxury. На приобретение кроссоверов было потрачено около 14 миллионов рублей из областной казны.

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