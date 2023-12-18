Тюменские чиновники перешли на отечественные автомобили

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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В опубликованных документах указано, что автомобили должны быть доставлены в течение трех дней с даты заключения договора.
К машинам предъявлен ряд требований, в числе которых наличие климат-контроля, оснащение антиблокировочной и антипробуксовочной системами, датчиками парковки, системой запуска без ключа. Также в кроссоверах должна иметься мультимедийная система, разъемы USB для подключения внешних устройств, передняя и задняя лампы для чтения и т. д. Обязательное условие — белый кузов.
Добавим, первоначальная стоимость закупки составляла 6,9 миллионов рублей. В ходе торгов цена была снижена до 6,4 миллионов.
Ранее «Наш Город» писал, что чиновники управления автомобильных дорог Тюменской области закупили пять китайских кроссоверов Geely Atlas Pro в комплектации Luxury. На приобретение кроссоверов было потрачено около 14 миллионов рублей из областной казны.