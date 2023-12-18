Тюменские чиновники перешли на отечественные автомобили

К машинам предъявлен ряд требований, в числе которых наличие климат-контроля, оснащение антиблокировочной и антипробуксовочной системами, датчиками парковки, системой запуска без ключа. Также в кроссоверах должна иметься мультимедийная система, разъемы USB для подключения внешних устройств, передняя и задняя лампы для чтения и т. д. Обязательное условие — белый кузов.