«Вымирание бюджетного сегмента»: почему тюменцы не могут позволить себе автомобили

Причем кредиты брать приходится не только на новые автомобили. На вторичном рынке сейчас растет не только спрос, но и цена. Так, на сегодняшний день, придется отдать, как минимум, 700 тысяч рублей за машину с пробегом до 3 лет. Однако не стоит рассчитывать, что это будет иномарка, такую цену обозначают на отечественные авто. Но и его сейчас многие приобретают в кредит.