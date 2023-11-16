«Вымирание бюджетного сегмента»: почему тюменцы не могут позволить себе автомобили

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Сейчас даже отечественный автомобиль в салоне будет стоить не менее 1 миллиона рублей, тогда как у автомобилистов понимание «бюджетного сегмента» ассоциируется с с суммой в половину раза меньше. А потому, по оценке аналитиков, уже можно говорить о том, что бюджетный сегмент вымер.
«Если еще 2-3 года назад можно было взять новую машину за 600-800 тысяч рублей, то сейчас это уже невозможно. А зарплаты с такой скоростью у людей не растут, поэтому покупательская способность осталась прежней, а рынок постепенно улетает в космос. Это приведет к еще большей закредитованности населения и повышенным спросом на подержанные авто», — рассказал «Нашему городу» автоаналитик Сергей Нестеров.
Как рассказал один из владельцев дилерского автоцентра в Тюмени, на сегодняшний день автомобили с салона стали брать значительно реже, спрос упал примерно на 15%, при том подавляющее большинство покупателей приобретают машины в кредит, так как с начала года стоимость российских авто увеличилась более чем на 14%, иномарок — на 4,6%.
«Многим придется выплачивать эти кредиты более 10 лет, что не очень рационально при покупке автомобиля. Но других вариантов у населения сейчас нет, людям приходится идти на этот шаг, потому что дальше цены только продолжат расти», — говорит руководитель тюменского дилерского центра.
Причем кредиты брать приходится не только на новые автомобили. На вторичном рынке сейчас растет не только спрос, но и цена. Так, на сегодняшний день, придется отдать, как минимум, 700 тысяч рублей за машину с пробегом до 3 лет. Однако не стоит рассчитывать, что это будет иномарка, такую цену обозначают на отечественные авто. Но и его сейчас многие приобретают в кредит.
«В настоящее время спрос на банковские программы, несмотря на повышение Центробанком ключевой ставки до 15%, остается устойчивым. Средняя сумма автокредита составляет 1,5 миллиона рублей», — сообщила кредитный брокер Нина Дьяченко.
По словам социолога Кирилла Бетехтина, сейчас в регионе кратно сократилось количество людей, которые могут себе позволить купить машину без привлечения кредита, используя только личные накопления.
«Причем это касается и подержанных авто. Со средней зарплатой по области на самый бюджетный автомобиль придется копить лет 7, а к этому времени накопленная сумма будет покрывать лишь половины цены желаемой машины. Ситуация патовая. Раньше многие могли купить машину на вторичном рынке за годовые накопления, теперь это невозможно», — говорит эксперт.
При том руководитель службы выездной оценки одного из автосалонов Александр Евпак также уверен, что в ближайшее время стоит вновь ждать роста цен на поддержанные машины и на автомобили класса B.
«По статистике прошлых лет цена вырастет на авто B-класса. Однако в современной сложившейся ситуации больший спрос идет на поддержанные авто. Это связано в первую очередь с тем, что многие дилерские центры прекратили поставку машин на российский рынок», — подчеркнул специалист.
К тому же, как считает автомеханик Сергей Сидоров, современные китайские и отечественные машины, которые сейчас пользуются особым спросом, могут не дожить до момента, когда его владелец выплатит кредит.
«Уже через год-два нужен будет ремонт и замена комплектующих. „Китайцы“ будут ломаться из-за того, что они к нашим погодным условиям не приспособлены, у отечественных машин очень быстро наступает износ основных механизмов. там на ремонт уйдет столько же, сколько машина стоит», — говорит механик.
По прогнозам экспертов, цены на автомобили только продолжат расти, что заметно скажется на авторынке региона.
«Мы можем прийти к тому, что автосалоны станут вовсе не нужны. Ну не будет у людей таких денег. Придется снижать цены или закрывать все салоны и переориентировать их на продажу машин с пробегом. Если так хочется, чтобы российские машины ценились, то почему бы не снизить не них цену или не субсидировать покупку?», — предлагает решение проблемы аналитик Нестеров.
Однако другие эксперты уверены, что такой расклад практически невозможен. Скорее всего к началу 2024 года цены вырастут еще на 4-5%, а вместе с эти и закредитованность населения. Видимо не зря в русском менталитете издавна заложена идея, говорящая о том, что автомобиль — это предмет роскоши, а не необходимость.