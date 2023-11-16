Тюменцам планируют вернуть левые повороты на Московском тракте

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
На Московском тракте в Тюмени планируют вернуть левые повороты. Этот вопрос рассматривается главным управлением строительства региона.
Тюменцы жаловались, что из-за отсутствия поворотов приходится проезжать лишние километры и тратить время, чтобы развернуться, а на самой дороге периодически образуются заторы.
«Данный вопрос рассматривается. Пока обустройство поворота возможно только при наличии светофорного регулирования. Установка его снизит пропускную способность участка, который в настоящее время максимально загружен», — сообщили в ГУС ТО изданию «Ura.ru».
Ранее «Наш Город» сообщал, что в центре Тюмени до Нового года перекроют дорогу. Там будут сносить долгострой, от которого власти города планировали избавиться до марта 2024 года.