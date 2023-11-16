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Published Сегодня, 08:15

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На Московском тракте в Тюмени возможно вернут левые повороты

Тюменцам планируют вернуть левые повороты на Московском тракте

16 ноября 2023, 08:15
Фото: 1MI

На Московском тракте в Тюмени возможно вернут левые повороты

Тюменские автомобилисты неоднократно жаловались на отсутствие левых поворотов. Людям приходится проезжать лишние километры и стоять в пробках.

На Московском тракте в Тюмени планируют вернуть левые повороты. Этот вопрос рассматривается главным управлением строительства региона.

Тюменцы жаловались, что из-за отсутствия поворотов приходится проезжать лишние километры и тратить время, чтобы развернуться, а на самой дороге периодически образуются заторы.

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«Данный вопрос рассматривается. Пока обустройство поворота возможно только при наличии светофорного регулирования. Установка его снизит пропускную способность участка, который в настоящее время максимально загружен», — сообщили в ГУС ТО изданию «Ura.ru».

Ранее «Наш Город» сообщал, что в центре Тюмени до Нового года перекроют дорогу. Там будут сносить долгострой, от которого власти города планировали избавиться до марта 2024 года.

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