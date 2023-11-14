«Иномарки кончились?»: в Тюмени резко вырос спрос на отечественные автомобили

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:12
Updated Сегодня, 03:12
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос вырос на 21.3 процента, а предложение сразу на 418.9 процента. Средняя цена новой отечественной машины снизилась на 5.2 процента и составила 990 тысяч.
Самым востребованным автомобилем оказалась Lada Granta средней стоимостью 896 тысяч рублей, на втором месте Niva Legend за 834 тысячи, а на третьем — Granta Cross за 1 миллион 24 тысячи рублей.
Пятерку самого популярного у тюменцев отечественного транспорта замыкают Lada Vesta и Niva Travel.
Ранее «Наш Город» сообщал, что на авторынке в Тюменской области больше не осталось дешевых машин. Сейчас бюджетным считается транспорт стоимостью от 400 тысяч рублей.