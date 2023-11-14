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В Тюмени резко выросли спрос и предложение на отечественные автомобили

«Иномарки кончились?»: в Тюмени резко вырос спрос на отечественные автомобили

14 ноября 2023, 03:10
Фото: 1MI

В Тюмени резко выросли спрос и предложение на отечественные автомобили

У тюменцев вырос интерес к отечественным автомобилям. К такому выводу пришли специалисты «Авито-авто», проанализировав ситуацию на рынке новых российских машин с января по октябрь.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, спрос вырос на 21.3 процента, а предложение сразу на 418.9 процента. Средняя цена новой отечественной машины снизилась на 5.2 процента и составила 990 тысяч.

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Самым востребованным автомобилем оказалась Lada Granta средней стоимостью 896 тысяч рублей, на втором месте Niva Legend за 834 тысячи, а на третьем — Granta Cross за 1 миллион 24 тысячи рублей.

Пятерку самого популярного у тюменцев отечественного транспорта замыкают Lada Vesta и Niva Travel.

Ранее «Наш Город» сообщал, что на авторынке в Тюменской области больше не осталось дешевых машин. Сейчас бюджетным считается транспорт стоимостью от 400 тысяч рублей.

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