«Пересядем на АвтоВАЗ?»: почему автомобили в Тюменской области резко подорожали

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
С 1 августа была введена повышенная ставка утилизационного сбора и сейчас мы уже в полной мере можем ощущать влияние этого решения. Сейчас стоимость автомобилей, по оценке экспертов, выросла почти на 20%.
«В ценовом показателе это где-то 50-700 тысяч рублей сверху, в зависимости от объема двигателя. Но это, если говорить о новых авто. Подержанные машины вовсе поднялись в цене на 35-40%. Это явление было ожидаемо, ведь это не особо правильно решение о повышении сбора наложилось на слабый рубль и экономический провал», — рассказал «Нашему городу» автоаналитик Сергей Нестеров.
Он также подчеркнул, что сейчас на рынке стало еще меньше автомобилей, ввозимых по параллельному импорту, так как теперь это совсем не выгодно, ибо отечественным производителям расходы на повышенный сбор компенсируются в виде госсубсидий, а с иномарками эта схема не работает.
«Однако дорожают и отечественные авто, в российских машинах также есть импортные комплектующие. А в связи с тем, что рубль с начала лета упал аж на 20%, то рост оказался существенным», — говорит аналитик.
Однако прогноз н будущее тоже неутешительный, предполагается, что к концу года цены подскочат еще на 4-5%. Вместе с этим ассортимент будет сужаться, уже сейчас на рынке представлены по большей части отечественные и китайские автомобили, предполагается, что к Новому году, импортные машины можно будет пересчитать по пальцам.
«Это также связано с санкциями, если вы заметили, то последние пакеты были направлены на страны, которые помогают российским поставщикам обходить ограничения. Если ситуация усугубится, то поток иномарок в страну вовсе может быть перекрыт. А потому значительнее всего будут расти цены на импортные авто, их и сейчас активно раскупают, полагаю, что для дальнейшей продажи», — объяснил владелец тюменского дилерского центра.
С тем, что цены на автомобили в Тюменской области совсем не планируют снижаться, согласен и руководитель службы выездной оценки одного из автосалонов Александр Евпак. Он уверен, что в ближайшее время стоит ждать роста цен именно на поддержанные машины и на автомобили класса B.
«По статистике прошлых лет цена вырастет на авто B-класса. Однако в современной сложившейся ситуации больший спрос идет на поддержанные авто. Это связано в первую очередь с тем, что многие дилерские центры прекратили поставку машин на российский рынок. Импорт идет в основном из Китая, но транспорт из этой страны не вызывает большого доверия у покупателя», — подчеркнул специалист.
На данный момент в России за 8 месяцев 2023 года китайские марки выбирают 47% покупателей авто, в прошлом году этот показатель составлял всего 13%. Средняя стоимость новых китайских автомобилей в регионе составила 3 миллиона рублей, авто с пробегом китайских брендов — 670 тысяч рублей.
Самой востребованной моделью в регионе стала Chery Tiggo 4 Pro. На втором месте — Chery Tiggo 7 Pro Max. Третью строчку рейтинга занимает Geely Coolray. Замыкают топ-5 самых востребованных моделей новых китайских авто в регионе Chery Tiggo 8 Pro и Chery Tiggo 8 Pro Max.
«В этом году мы наблюдаем стремительный рост предложения и спроса на автомобили китайских брендов на платформе. Это связано, прежде всего, с перераспределением российского авторынка после ухода европейских и американских брендов, а также с соотношением цены и качества автомобилей из Поднебесной. Современные технические характеристики китайских авто повышают уровень доверия со стороны покупателей», — отметил управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.
Однако также популярные в регионе российские автобренды, а также иномарки из Японии и Кореи, хотя они уже уступают по продажам китайцам, несмотря на то, что лучше адаптированы к сибирскому климату.
«Традиционно по Тюменской области самые продаваемые автомобили — это „Лады“. Среди иномарок, конечно же, это японцы — Toyota, Nissan. Это те машины, которые сибиряки действительно любят и ценят за надежность и простоту обслуживания», — отмечает Юрий Чистов, директор тюменского филиала FRESH.
Автомеханики предполагают, что широкое распространение китайских автомобилей в Тюменской области — явление кратковременное.
«Китайцы не делают долговечных машин, ей срок службы 3-4 года, а наши люди привыкли к долговечным и качественным машинам, поэтому со временем от Китая откажутся. У нас люди сейчас ведутся на хром и кожу в салоне, но не понимают, что эти машины не готовы к снегу и реагенты в первый же сезон убьют кузов. Ну и выбор у них сейчас не велик, чего уж таить», — говорит автомеханик Сергей Сидоров.
Сейчас популярно мнение, что с учетом кризиса на авторынке, у руля этого бизнеса окажутся перекупщики. Однако непростое время и их застало врасплох.
«Мы же тоже своего рода аналитики, нам нужно знать, как изменится цена, какие перспективы у рынка, а сейчас тут полный хаос. Вроде сейчас спрос есть, но через пару месяцев все может утихнуть, поэтому ситуация патовая», — говорит опытный перекупщик Даниил К.
Учитывая, что в ближайшее время, по прогнозам экспертов, стоимость поддержанных авто может еще вырасти на 10-15%, однако строить достоверные прогнозы пока сложно. Многое будет зависеть от пакетов санкций, от взаимодействия с дружественными странами и от экономической обстановке в регионе и стране.