«Пересядем на АвтоВАЗ?»: почему автомобили в Тюменской области резко подорожали

Однако прогноз н будущее тоже неутешительный, предполагается, что к концу года цены подскочат еще на 4-5%. Вместе с этим ассортимент будет сужаться, уже сейчас на рынке представлены по большей части отечественные и китайские автомобили, предполагается, что к Новому году, импортные машины можно будет пересчитать по пальцам.