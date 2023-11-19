Отечественные автомобили в Тюмени подорожали за месяц на 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Возросла стоимость и других моделей. В частности, цена на Lada Vesta увеличилась на 83 тысячи рублей по сравнению с октябрем 2023 года, стоимость Lada Niva Travel поднялась увеличилась на 106 тысяч рублей в стандартной комплектации, за комплектацию комфорт нужно будет заплатить 1,3 миллиона рублей (стала дороже на 200 тысяч).
По словам рассказал директора по маркетингу ГК «Автоград» Алексея Чемагина, сегодня в Тюмени самый недорогой автомобиль отечественного производства стоит около 1 миллиона рублей. Самой бюджетной является Lada Granta в базовой комплектации, стоимость которой составляет 699,9 тысяч, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году вырос спрос на отечественные авто. За год этот показатель увеличился более чем на 20%. Популярностью пользуются как новые, так и авто с пробегом до 3 лет.