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Отечественные автомобили в Тюмени подорожали за месяц на десятки тысяч рублей

Отечественные автомобили в Тюмени подорожали за месяц на 200 тысяч рублей

19 ноября 2023, 07:12
Фото: 1MI

Отечественные автомобили в Тюмени подорожали за месяц на десятки тысяч рублей

В Тюмени подорожали автомобили отечественного производства. В частности, в ноябре стоимость Lada Granta комплектация Standart выросла на 64 тысячи рублей и теперь составляет 800 тысяч рублей, цена Comfort достигла 960 тысяч рублей (в октябре стоила 896 тысяч рублей).

Возросла стоимость и других моделей. В частности, цена на Lada Vesta увеличилась на 83 тысячи рублей по сравнению с октябрем 2023 года, стоимость Lada Niva Travel поднялась увеличилась на 106 тысяч рублей в стандартной комплектации, за комплектацию комфорт нужно будет заплатить 1,3 миллиона рублей (стала дороже на 200 тысяч).

По словам рассказал директора по маркетингу ГК «Автоград» Алексея Чемагина, сегодня в Тюмени самый недорогой автомобиль отечественного производства стоит около 1 миллиона рублей. Самой бюджетной является Lada Granta в базовой комплектации, стоимость которой составляет 699,9 тысяч, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году вырос спрос на отечественные авто. За год этот показатель увеличился более чем на 20%. Популярностью пользуются как новые, так и авто с пробегом до 3 лет.

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