Гибелью мужчины на пожаре в тюменском селе заинтересовался Следственный комитет

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:18
В Следственном комитете уточнили, что 46-летний погибший являлся хозяином сгоревшего деревянного дома. Его тело обнаружили уже после полной ликвидации огня.
По результатам осмотра на теле мужчины признаки насильственной смерти найдены не были. Ялуторовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области организовал доследственную проверку.
Следователи предполагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Процессуальное решение будет принято исходя из результатов судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.
Ранее сообщалось, что открытое горение здания наблюдалось еще до приезда пожарных. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.
Ранее «Наш город» писал о пожаре, произошедшем в пятиэтажке в Тобольске. ЧП унесло жизнь человека.