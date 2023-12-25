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Следователи проводят проверку по факту смертельного пожара в тюменском селе

Гибелью мужчины на пожаре в тюменском селе заинтересовался Следственный комитет

25 декабря 2023, 06:16
Фото: 1MI

Следователи проводят проверку по факту смертельного пожара в тюменском селе

Этой ночью в селе Беркут Ялуторовского района произошел пожар. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины.

В Следственном комитете уточнили, что 46-летний погибший являлся хозяином сгоревшего деревянного дома. Его тело обнаружили уже после полной ликвидации огня.

По результатам осмотра на теле мужчины признаки насильственной смерти найдены не были. Ялуторовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области организовал доследственную проверку.

Следователи предполагают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание. Процессуальное решение будет принято исходя из результатов судебно-медицинской и пожарно-технической экспертиз.

Ранее сообщалось, что открытое горение здания наблюдалось еще до приезда пожарных. Площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Ранее «Наш город» писал о пожаре, произошедшем в пятиэтажке в Тобольске. ЧП унесло жизнь человека.

В Тюменской области во время пожара погибли два человека
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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Пожар#Пожары#Пожарные#Следствие#Жертвы пожара#Любовь Селезнева
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