nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Следователи выясняют причины смертельного пожара в тюменском СНТ

Смертельным пожаром в тюменском СНТ заинтересовался Следственный комитет

22 декабря 2023, 08:31
Фото: 1MI

Следователи выясняют причины смертельного пожара в тюменском СНТ

Вчера утром, 21 декабря, в СНТ «Дубравушка» произошел пожар, при тушении которого было найдено тело мужчины. В МЧС установили предварительную причину трагедии.

Уточняется, что смерть мужчины не носит внешних признаков криминала. Следственный отдел по Калининскому округу Тюмени начал процессуальную проверку по факту произошедшего.

Установлено, что при пожаре в жилом деревянном доме погиб мужчина 1988 года рождения. По одной из версий, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Ярковском районе во время пожара погибли два человека. Их личности устанавливаются.

В Тюмени мужчина сгорел заживо в салоне своего автомобиля
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменский лагерь, где дети могли подхватить инфекцию, пострадал от пожара в 2023 годуСерьезный пожар в продуктовом магазине в Уватском районе. ВИДЕОВ тюменских СНТ обустроят водоемы для тушения пожаров
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Следователи#Пожар#Пожары#Трагедии#Любовь Селезнева
Подпишитесь
В Тюмени молниеносно распространяется вирус гриппа А
Сегодня, 07:28
Зима с пользой: тюменцам назвали продукты, которые помогут пережить холода
Сегодня, 09:35
Тест «Братья Дедушки Мороза»: как зовут зимних волшебников в регионах России?
Сегодня, 07:13
В Тюмень идут дожди и похолодание
Сегодня, 08:00
Первая в регионе: президент России присвоил тюменке звание «Мать-героиня»
Сегодня, 02:43
«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области
Вчера, 10:26