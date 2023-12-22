Смертельным пожаром в тюменском СНТ заинтересовался Следственный комитет

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
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Updated Сегодня, 08:33
Уточняется, что смерть мужчины не носит внешних признаков криминала. Следственный отдел по Калининскому округу Тюмени начал процессуальную проверку по факту произошедшего.
Установлено, что при пожаре в жилом деревянном доме погиб мужчина 1988 года рождения. По одной из версий, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Ярковском районе во время пожара погибли два человека. Их личности устанавливаются.