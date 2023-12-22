В Тюмени мужчина сгорел заживо в салоне своего автомобиля

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
К моменту прибытия пожарных уже наблюдалось открытое горение легкового автомобиля. Огнеборцы справились с воспламенением быстро, но в одной из машин они обнаружили тело мужчины, его личность предстоит установить.
Огонь повредил «БМВ» и «Хавейл». К тушению пожара привлекались 9 человек и 2 единицы техники. Предварительно установлено, что причиной пожара является вспышка паров топливно-воздушной смеси.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени во время пожара в частном доме погиб человек. Причиной воспламенения стало неосторожное обращение с огнем.