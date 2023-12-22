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Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

В Тюмени в результате пожара в автомобиле погиб мужчина

В Тюмени мужчина сгорел заживо в салоне своего автомобиля

22 декабря 2023, 03:28
Фото: 1MI

В Тюмени в результате пожара в автомобиле погиб мужчина

Пожар произошел сегодня в районе пяти часов утра. Возле дома №5 на Павла Шарова горели сразу два автомобиля.

К моменту прибытия пожарных уже наблюдалось открытое горение легкового автомобиля. Огнеборцы справились с воспламенением быстро, но в одной из машин они обнаружили тело мужчины, его личность предстоит установить.

Фото: МЧС Тюменской области

Огонь повредил «БМВ» и «Хавейл». К тушению пожара привлекались 9 человек и 2 единицы техники. Предварительно установлено, что причиной пожара является вспышка паров топливно-воздушной смеси.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени во время пожара в частном доме погиб человек. Причиной воспламенения стало неосторожное обращение с огнем.

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