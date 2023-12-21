Тюменский лагерь, где дети могли подхватить инфекцию, пострадал от пожара в 2023 году

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
На территории центра есть административное здание, столовая с двумя залами для питания, медицинский пункт, общежитие для персонала, прачечная, крытый бассейн, жилые корпуса, гостиница, физкультурно-оздоровительный комплекс и клуб. Тренировочный процесс подкрепляется многофункциональной спортивной площадкой с различными полями для игр и тренажерным залом. Лагерь работает круглый год, пишет «КП-Тюмень».
Центр также предоставляет услуги по физиотерапии и организует реабилитационные смены для детей. Для участников лагеря предусмотрено пятиразовое привозное питание.
В 2023 году детский центр «Олимпийская Ребячка» пострадал от природных пожаров. Гендиректор Лариса Шилова рассказывала об этом в социальных сетях и сообщала, что из лагеря были эвакуированы 267 детей.