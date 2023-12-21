nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:06

Published Сегодня, 10:06

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Тюменский лагерь, где дети могли подхватить инфекцию, пострадал от пожара в 2023 году

21 декабря 2023, 10:06
Детский центр «Олимпийская Ребячка» был открыт в 2013 году. Он может принять до 280 человек.

На территории центра есть административное здание, столовая с двумя залами для питания, медицинский пункт, общежитие для персонала, прачечная, крытый бассейн, жилые корпуса, гостиница, физкультурно-оздоровительный комплекс и клуб. Тренировочный процесс подкрепляется многофункциональной спортивной площадкой с различными полями для игр и тренажерным залом. Лагерь работает круглый год, пишет «КП-Тюмень».

Центр также предоставляет услуги по физиотерапии и организует реабилитационные смены для детей. Для участников лагеря предусмотрено пятиразовое привозное питание.

В 2023 году детский центр «Олимпийская Ребячка» пострадал от природных пожаров. Гендиректор Лариса Шилова рассказывала об этом в социальных сетях и сообщала, что из лагеря были эвакуированы 267 детей.

Подпишитесь
«Грядет эпидемия?»: на Тюменскую область наступает новый опасный штамм коронавируса
Сегодня, 01:00
«Девочка из ЛНР скончалась в вагоне»: что известно о трагедии в поезде Тюмень — Адлер
Сегодня, 06:54
«Накал конфликта?»: как в 2023 году в Тюмени менялась ситуация с мигрантами
Сегодня, 07:47
На улицы Тюмени могут выпустить 45 бездомных собак
Сегодня, 02:44
«Сказал, что уехал на работу»: на СВО погиб 30-летний доброволец из Тюменской области
Сегодня, 10:26
«Новые люди» помогли тюменцам разработать приложение выгодных покупок
Сегодня, 06:00