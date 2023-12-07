В Тюмени произошел пожар в деревянном 4-квартирном доме в районе деревни Плеханово

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Когда к месту ЧП приехали пожарные, открытое горение наблюдалось в двух квартирах и на кровле дома.
«Звеньями газодымозащитной службы из зоны опасных факторов пожара эвакуировано четыре человека. Сведений о погибших и пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.
В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Площадь горения составила 300 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 32 сотрудника МЧС и девять единиц спецтехники.
Также сегодня в Тюменской области произошел еще один пожар, в котором погиб человек. Предположительно причиной возгорания стало замыкание проводки.
Другое происшествие стало следствием умышленных действий — недалеко от Тюмени неизвестные подожгли трансформатор железнодорожной ветки, по которой перевозили военные грузы.