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Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В Тюмени произошел пожар в деревянном 4-квартирном доме в районе деревни Плеханово

В Тюмени произошел пожар в деревянном 4-квартирном доме в районе деревни Плеханово

7 декабря 2023, 10:14
Фото: 1MI
Сегодня, 7 декабря, около 13:00, в районе деревни Плеханово произошел пожар в деревянном 4-квартирном доме по адресу — ж/д станция 2134 км, д. 3. О происшествии сообщили в управлении МЧС Тюменской области.
Пожар в деревне ПлехановоПожар в деревне Плеханово
Пожар в деревне Плеханово
Фото: телеграм-канал МЧС Тюменской области

Когда к месту ЧП приехали пожарные, открытое горение наблюдалось в двух квартирах и на кровле дома.

«Звеньями газодымозащитной службы из зоны опасных факторов пожара эвакуировано четыре человека. Сведений о погибших и пострадавших не поступало», — отметили в ведомстве.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Площадь горения составила 300 квадратных метров. В ликвидации пожара были задействованы 32 сотрудника МЧС и девять единиц спецтехники.

Также сегодня в Тюменской области произошел еще один пожар, в котором погиб человек. Предположительно причиной возгорания стало замыкание проводки.

Другое происшествие стало следствием умышленных действий — недалеко от Тюмени неизвестные подожгли трансформатор железнодорожной ветки, по которой перевозили военные грузы.

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#Происшествия#Ирина Швецова#Пожар#Пожары
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