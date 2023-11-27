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Published Сегодня, 04:11

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

В Тюмени сгорела новогодняя инсталляция

Город остался без подарков: в Тюмени сгорели новогодние украшения

27 ноября 2023, 04:11
Фото: 1MI

В Тюмени сгорела новогодняя инсталляция

Пожар произошел минувшей ночью. В МЧС назвали причину произошедшего.

В Тюмени сгорели новогодние украшения. По словам местных жителей, пожар произошел прошлой ночью на Челюскинцев: там вспыхнула инсталляция в виде коробок с подарками.

Фото: Типичная Тюмень / ВКонтакте

В МЧС Тюменской области сообщили, что ликвидацией возгорания занимались шесть огнеборцев с применением двух единиц техники. Пожар произошел из-за короткого замыкания.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области многодетная мать с детьми осталась на улице из-за пожара. Из-за замыкания проводки дом сгорел полностью.

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#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Пожар#МЧС#Пожары#Пожарные#Подарки#Любовь Селезнева
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