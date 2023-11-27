Город остался без подарков: в Тюмени сгорели новогодние украшения

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В Тюмени сгорели новогодние украшения. По словам местных жителей, пожар произошел прошлой ночью на Челюскинцев: там вспыхнула инсталляция в виде коробок с подарками.
В МЧС Тюменской области сообщили, что ликвидацией возгорания занимались шесть огнеборцев с применением двух единиц техники. Пожар произошел из-за короткого замыкания.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюменской области многодетная мать с детьми осталась на улице из-за пожара. Из-за замыкания проводки дом сгорел полностью.