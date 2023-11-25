В Тюменской области многодетная мать с детьми осталась на улице из-за пожара

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
По словам многодетной матери Натальи Будаевой, еще влетом этого года она обращалась в администрацию села Армизонское с просьбой провести ремонт дома (жилье ей предоставила администрация села в коммерческий найм еще 14 лет назад) — у здания постоянно протекала крыша. Однако в ответ она получала лишь отписки.
В администрации Армизонского района тогда отмечали, что до аварийного состояние дом довели сами собственники. Более того, за все годы проживания семья ни разу не платила коммунальные платежи — долг достиг 200 тысяч рублей.
«Мы не требуем с семьи эту сумму. Предлагали новую квартиру не в самом Армизонском, а в других поселках района, но они отказываются. Будем потихоньку делать ремонт тогда», — заявлял в июне этого года глава Армизонского района Александр Робканов 72.RU.
В настоящее время семья Натальи переехала в дом к матери женщины. По словам многодетной тюменки, в администрации Армизонского района ей предлагают жилье в селах Яровое или Южно-Дубровное. Однако семью жилье там не устраивает — детям придется ездить в школу и садик на автобусе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске вечером 19 ноября произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли трое детей. Они отравились угарным газом. В настоящее время по факту ЧП возбуждено уголовное дело.