В Тюменской области многодетная мать с детьми осталась на улице из-за пожара

По словам многодетной матери Натальи Будаевой, еще влетом этого года она обращалась в администрацию села Армизонское с просьбой провести ремонт дома (жилье ей предоставила администрация села в коммерческий найм еще 14 лет назад) — у здания постоянно протекала крыша. Однако в ответ она получала лишь отписки.