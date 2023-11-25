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В Тюменской области многодетная семья осталась на улице из-за пожара

В Тюменской области многодетная мать с детьми осталась на улице из-за пожара

25 ноября 2023, 06:50
Фото: 1MI

В Тюменской области многодетная семья осталась на улице из-за пожара

В тюменском селе Армизонское многодетная семья осталась без жилья из-за пожара. ЧП произошло в среду, 22 ноября. Дом выгорел полностью. По официальной версии, причиной возгорания стало замыкание проводки.

По словам многодетной матери Натальи Будаевой, еще влетом этого года она обращалась в администрацию села Армизонское с просьбой провести ремонт дома (жилье ей предоставила администрация села в коммерческий найм еще 14 лет назад) — у здания постоянно протекала крыша. Однако в ответ она получала лишь отписки.

В администрации Армизонского района тогда отмечали, что до аварийного состояние дом довели сами собственники. Более того, за все годы проживания семья ни разу не платила коммунальные платежи — долг достиг 200 тысяч рублей.

«Мы не требуем с семьи эту сумму. Предлагали новую квартиру не в самом Армизонском, а в других поселках района, но они отказываются. Будем потихоньку делать ремонт тогда», — заявлял в июне этого года глава Армизонского района Александр Робканов 72.RU.

В настоящее время семья Натальи переехала в дом к матери женщины. По словам многодетной тюменки, в администрации Армизонского района ей предлагают жилье в селах Яровое или Южно-Дубровное. Однако семью жилье там не устраивает — детям придется ездить в школу и садик на автобусе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске вечером 19 ноября произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли трое детей. Они отравились угарным газом. В настоящее время по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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