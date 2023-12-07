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При пожаре в тюменском селе погиб человек

Пожар в тюменском селе унес жизнь человека

7 декабря 2023, 02:40
Фото: 1MI

При пожаре в тюменском селе погиб человек

В ночь с 6 на 7 декабря на улице Крупской в селе Упорово произошел пожар: горел частный жилой двухквартирный дом. Причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В МЧС Тюменской области сообщили, что на момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение одной из квартир. В ликвидации огня были задействованы 9 огнеборцев и 4 единицы техники.

Пожар охватил 48 квадратных метров площади. Один человек погиб. Предварительно установлено, что причиной воспламенения могло стать короткое замыкание электропроводки.

Ранее «Наш город» сообщал, что при пожаре в частном доме в Тобольске погиб человек. Тело мужчины было обнаружено в ходе тушения огня.

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