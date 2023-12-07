Пожар в тюменском селе унес жизнь человека

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В МЧС Тюменской области сообщили, что на момент прибытия пожарных наблюдалось открытое горение одной из квартир. В ликвидации огня были задействованы 9 огнеборцев и 4 единицы техники.
Пожар охватил 48 квадратных метров площади. Один человек погиб. Предварительно установлено, что причиной воспламенения могло стать короткое замыкание электропроводки.
Ранее «Наш город» сообщал, что при пожаре в частном доме в Тобольске погиб человек. Тело мужчины было обнаружено в ходе тушения огня.