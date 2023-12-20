У тюменцев в этом году изъяли более 1.5 тысячи единиц оружия

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области в этом году изъяли более 1.5 тысячи единиц оружия из-за каких либо нарушений, совершенных жителями региона.
В то же время, сообщает «Интерфакс», на утилизацию были сданы более 500 единиц оружия. С начала года за нарушения в сфере оборота оружия привлекли к административной ответственности более 900 человек, что в два раза меньше, по сравнению с прошлым годом.
Всего в Тюменской области на учете стоят около 47 тысяч человек, в пользовании которых суммарно находится 91 тысяча единиц оружия.
Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюменской области отправился в колонию за поножовщину и хранение оружия. У мужчины изъяли охотничье ружье и банку пороха.