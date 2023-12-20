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Published Сегодня, 03:04

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Updated Сегодня, 03:06

У жителей Тюменской области изъяли 1.5 тысячи единиц оружия за год

У тюменцев в этом году изъяли более 1.5 тысячи единиц оружия

20 декабря 2023, 03:04

У жителей Тюменской области изъяли 1.5 тысячи единиц оружия за год

Оружие изымалось в связи с теми или иными нарушениями. К административной ответственности привлекли почти тысячу человек
Сюжет
Оружие

Сотрудники управления Росгвардии по Тюменской области в этом году изъяли более 1.5 тысячи единиц оружия из-за каких либо нарушений, совершенных жителями региона.

В то же время, сообщает «Интерфакс», на утилизацию были сданы более 500 единиц оружия. С начала года за нарушения в сфере оборота оружия привлекли к административной ответственности более 900 человек, что в два раза меньше, по сравнению с прошлым годом.

Всего в Тюменской области на учете стоят около 47 тысяч человек, в пользовании которых суммарно находится 91 тысяча единиц оружия.

Ранее «Наш город» сообщал, что житель Тюменской области отправился в колонию за поножовщину и хранение оружия. У мужчины изъяли охотничье ружье и банку пороха.

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#Общество#Тюменская область#Оружие#Росгвардия#Хранение оружия и боеприпасов#Сотрудники Росгвардии#Огнестрельное оружие#Любовь Селезнева
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