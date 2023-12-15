«Было одно — судили за другое»: тюменец отделался штрафом за хранение наркотиков

Но, так как мужчина сам признался в том, что покупал наркотик, на него завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ — приобретение наркотических веществ. Однако в деле указано, что обвиняемый приобретал именно мефедрон, тогда как он сам неоднократно признавался в покупке марихуаны, правоохранители также нашли в автомобиле обвиняемого трубочку для ее употребления, но само вещество найти не удалось.