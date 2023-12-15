«Было одно — судили за другое»: тюменец отделался штрафом за хранение наркотиков

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По данным правоохранителей, тюменец был задержан выходящим из леса, полицейские сочли его поведение подозрительным. Однако при себе у мужчины ничего не было, а потому полицейские стали обыскивать близлежащую территорию и нашли сверток с наркотиками. Но вышла несостыковка — мужчина покупал марихуану, а в свертке был мефедрон.
Но, так как мужчина сам признался в том, что покупал наркотик, на него завели уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ — приобретение наркотических веществ. Однако в деле указано, что обвиняемый приобретал именно мефедрон, тогда как он сам неоднократно признавался в покупке марихуаны, правоохранители также нашли в автомобиле обвиняемого трубочку для ее употребления, но само вещество найти не удалось.
«Его признали виновным, но назначили штраф, хотя санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет. Все же пока непонятно, как в судебном решении будет мотивирована несостыковка с веществами, но об этом станет известно после того, как фигуранту предоставят мотивированное решение», — рассказал «Нашему городу» собственный источник.
Стоит отметить, что по статьям, связанным с наркотиками в Тюменской области обычно судят строго, об этом говорят адвокаты и юристы. Чаще всего фигурантам дел дают реальный срок, а потому штраф — это достаточно мягкий вид наказания.
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