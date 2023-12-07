В Тюмени чемпиона мира осудили за хранение наркотиков

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
«Обвиняемый умышленно, без цели сбыта, для личного употребления приобрел и хранил наркотическое средство в значительном размере. Преступление им совершено в Тюмени. Подсудимый полностью признал себя виновным. Назначить наказание в виде штрафа в 20 000 рублей», — указано в материалах суда.
В судебном деле отмечено, что мужчина является обладателем различных наград, в том числе грамоты от президента РФ. Именно за свои спотивные достижения суд назначил ему наказание в виде штрафа.
«Ему предоставили хорошую характеристику. Слово в защиту высказал даже из заместителей главы администрации», — сообщил инсайдер Ура. Ру.
И добавил, что ранее именитый спортсмен уже был замечен в злоупотреблении наркотическими веществами.
Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Омск силовики задержали водителя с 5 килограммами мефедрона. Как выяснилось, запрещенное вещество он вес из Москвы Новосибирскую область.