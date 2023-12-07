nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В Тюмени чемпиона мира осудили за хранение наркотиков

В Тюмени чемпиона мира осудили за хранение наркотиков

7 декабря 2023, 07:53
Фото: 1MI
В Тюмени известного спортсмена, чемпиона мира поймали с наркотическими веществами. За приобретение и хранение запрещенных препаратов суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Сюжет
Суд
«Обвиняемый умышленно, без цели сбыта, для личного употребления приобрел и хранил наркотическое средство в значительном размере. Преступление им совершено в Тюмени. Подсудимый полностью признал себя виновным. Назначить наказание в виде штрафа в 20 000 рублей», — указано в материалах суда.

В судебном деле отмечено, что мужчина является обладателем различных наград, в том числе грамоты от президента РФ. Именно за свои спотивные достижения суд назначил ему наказание в виде штрафа.

«Ему предоставили хорошую характеристику. Слово в защиту высказал даже из заместителей главы администрации», — сообщил инсайдер Ура. Ру.

И добавил, что ранее именитый спортсмен уже был замечен в злоупотреблении наркотическими веществами.

Ранее «Наш Город» писал, что на трассе Тюмень — Омск силовики задержали водителя с 5 килограммами мефедрона. Как выяснилось, запрещенное вещество он вес из Москвы Новосибирскую область.

Читайте также:
В преддверии Нового год тюменцы выстроились в очереди на бьюти-процедурыВ Тюмени пропали двое детейЗолотые яйца: в Тюмени стоимость десятка превысила 150 рублей
#Общество#Спорт#Валентина Бурнашева#Суд#Новости тюмени#Наркотики#Наркопреступления#Хранение наркотиков#Спортсмены
Подпишитесь
«Инопредприниматели»: как компании региона работают с представителями других стран
Вчера, 04:36
«Миллиарды на обмане»: почему тюменцы охотно ведутся на уловки мошенников?
Вчера, 06:47
В Тюмени из-за морозов отменяются занятия в школах
Сегодня, 02:27
Золотые яйца: в Тюмени стоимость десятка превысила 150 рублей
Сегодня, 06:25
«Тура не переживет морозы?»: как холода скажутся на состоянии тюменской реки
Вчера, 10:08
Под Тюменью подожгли трансформатор ж/д ветки, по которой везли военные грузы
Сегодня, 07:22