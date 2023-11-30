Раньше буйным не был: тюменец отправился в колонию за хранение оружия и поножовщину

Стоит отметить, что по месту жительства мужчина характеризуется положительно, имеет постоянное место работы и на учете у психиатра и нарколога не состоит. В зале суда он полностью признал свою вину. Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей.