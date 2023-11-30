Раньше буйным не был: тюменец отправился в колонию за хранение оружия и поножовщину

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
21 марта 2023 года пьяный тюменец поссорился со стоящим возле магазина человеком. В ходе конфликта буян ударил складным ножом оппонента в живот, нанеся ему тем самым тяжкие телесные повреждения.
Помимо этого, он хранил дома охотничье ружье, не имея на это разрешения. Отсутствие необходимых документов не помешало тюменцу хранить дома и металлическую банку с бездымным порохом, которую он нашел на берегу реки Карасуль.
Стоит отметить, что по месту жительства мужчина характеризуется положительно, имеет постоянное место работы и на учете у психиатра и нарколога не состоит. В зале суда он полностью признал свою вину. Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, что участница шоу «Пацанки» попала под суд за нападение на человека. Тюменка Анна Тихая избила девушку. О своих проблемах с законом она рассказала в социальных сетях.