nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:02

Published Сегодня, 05:02

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Тюменец отправился в колонию за хранение оружия и нападение на человека

Раньше буйным не был: тюменец отправился в колонию за хранение оружия и поножовщину

30 ноября 2023, 05:02
Фото: 1MI

Тюменец отправился в колонию за хранение оружия и нападение на человека

Ишимский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому сразу в нескольких преступлениях: он незаконно хранил взрывчатые вещества, оружие, а также покалечил человека.
Сюжет
Суд

21 марта 2023 года пьяный тюменец поссорился со стоящим возле магазина человеком. В ходе конфликта буян ударил складным ножом оппонента в живот, нанеся ему тем самым тяжкие телесные повреждения.

Помимо этого, он хранил дома охотничье ружье, не имея на это разрешения. Отсутствие необходимых документов не помешало тюменцу хранить дома и металлическую банку с бездымным порохом, которую он нашел на берегу реки Карасуль.

Арбитражи ноября: судья — брат убийцы, спор с департаментом и банкротство нефтяников
Узнать подробнее

Стоит отметить, что по месту жительства мужчина характеризуется положительно, имеет постоянное место работы и на учете у психиатра и нарколога не состоит. В зале суда он полностью признал свою вину. Его приговорили к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» сообщал, что участница шоу «Пацанки» попала под суд за нападение на человека. Тюменка Анна Тихая избила девушку. О своих проблемах с законом она рассказала в социальных сетях.

Читайте также:
Выплата раздора: родственники погибшего на СВО тюменца пошли в суд из-за «гробовых»Суд конфисковал у тюменца 2,5 млн рублей, которые он пытался перевезти за рубежСудья Щепелин подал в отставку после приговора брату — убийце тюменского бизнесмена
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Суд#Избиения#Тюменцы#Приговор#Огнестрельное оружие#Судебный приговор#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Влияние дамбы Казахстана?»: уровень воды в Туре может не восполниться к весне
Вчера, 06:46
Срубил чужую ёлку — стал мэром: лайфхак для карьеры от тюменских чиновников
Вчера, 11:43
«Не им это решать!»: тюменки высказались о запрете абортов и рождении 7-8 детей
Вчера, 08:12
Жители пригородов Тюмени рискуют остаться без автобусов в областной центр
Вчера, 07:45
Нехватка еды или учителей? Почему школа №15 Тобольска ушла на дистант?
Вчера, 11:27
Более 100 квартир продано менее чем за сутки в новом проекте Страна. Энтузиастов
Вчера, 07:31