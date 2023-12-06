Тюменец избил госохотинспектора карабином «Тигр», когда тот хотел осмотреть оружие

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Происшествие произошло в октябре этого года на территории охотничьих угодий в Хохловском Ялуторовского района.
«Обвиняемый нарушил правила охоты и, желая воспрепятствовать законным действиям госохотинспектора во время осмотра его охотничьего карабина „Тигр“, схватил оружие за ствол, резкими движениями нанёс несколько ударов по туловищу инспектора, вырвал оружие из его рук и скрылся», — пояснили в ведомстве.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствие по нему закончено. Все материалы вместе с обвинительным заключением переданы в суд.
Напомним, недавно в Тюменской области осудили двух браконьеров за спланированное ими убийство самца косули.