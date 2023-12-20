Пришла весна? В Тюмени сегодня потеплеет до -1

В Заводоуковске 20 декабря в течение дня метеорологи обещают осадки в виде снега, ветер южный до 5,5 м/с, Утром температура воздуха составит -9…-11, днем потеплеет до -5…-4. В темное время суток термометры не опустятся ниже -1….-4.