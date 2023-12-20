nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 01:03

Published Сегодня, 01:03

Modified Сегодня, 01:03

Updated Сегодня, 01:03

Пришла весна? В Тюмени сегодня потеплеет до -1

Пришла весна? В Тюмени сегодня потеплеет до -1

20 декабря 2023, 01:03
Фото: 1MI
На юге Тюменской области в среду, 20 декабря, ожидается переменная облачность, в течение дня небольшой снег, ветер 5-10 м/с с порывами до 16 м/с. Днем термометры покажут -4….-9, к вечеру потеплеет до -2…-7.

В Тюмени 20 декабря синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 5,8 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -12…-7, в темное время суток столбики термометров поднимутся до -1…-4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:14, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 41 минута.

В Тобольске 20 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, южный ветер до 4,3-4,9 м/с. Утром и днем термометры покажут -9…-12, в темное время суток температура воздуха -3…-5.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:12, закат в 15:36 продолжительность дня 6 часов 24 минуты.

В Ялуторовске в среду, 20 декабря, ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега, ветер южный до 6,9 м/с. Утром температура воздуха составит -14…-11, днем потеплеет до -6…-8, в вечерние и ночные часы термометры покажут -1…-4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:08, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 47 минут.

«Грядет кризис?»: какова истинная зарплата в Тюменской области и как на нее выжить
Узнать подробнее

В Заводоуковске 20 декабря в течение дня метеорологи обещают осадки в виде снега, ветер южный до 5,5 м/с, Утром температура воздуха составит -9…-11, днем потеплеет до -5…-4. В темное время суток термометры не опустятся ниже -1….-4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:06, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 49 минут.

В Ишиме в среду, 20 декабря, будет пасмурно. В течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 6,3 м/с. Утром температура воздуха составит -11…-7, в течение дня потеплеет до -5…-6. К ночи столбики термометров поднимутся до 02…-4.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:51, закат в 15:47 продолжительность дня 6 часов 56 минут.

Читайте также:
Скончался Константин Гурьев — писатель, экс-декан истфака ТюмГУВласти Тюмени не планируют строить набережную на ЛесобазеТюменцам рассказали, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на их жизни
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода#Потепление#Актированный день#Актировки
Подпишитесь
«Грядет кризис?»: какова истинная зарплата в Тюменской области и как на нее выжить
Вчера, 08:42
В Тюмени на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Вчера, 14:55
Стало известно, у кого в Тюменской области самая низкая зарплата
Вчера, 02:41
Куриные крылышки и «Майбах»: в сеть слили райдер тюменской блогерши Инстасамки
Вчера, 08:29
Дорогую брендовую оправу заметили на губернаторе Тюменской области Мооре
Вчера, 10:43
Тюменцам рассказали, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на их жизни
Вчера, 10:23