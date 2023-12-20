Пришла весна? В Тюмени сегодня потеплеет до -1

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
Modified Сегодня, 01:03
Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 20 декабря синоптики обещают небольшой снег в течение дня, ветер до 5,8 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -12…-7, в темное время суток столбики термометров поднимутся до -1…-4.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:14, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 41 минута.
В Тобольске 20 декабря в течение дня ожидается небольшой снег, южный ветер до 4,3-4,9 м/с. Утром и днем термометры покажут -9…-12, в темное время суток температура воздуха -3…-5.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:12, закат в 15:36 продолжительность дня 6 часов 24 минуты.
В Ялуторовске в среду, 20 декабря, ожидается пасмурная погода, осадки в виде снега, ветер южный до 6,9 м/с. Утром температура воздуха составит -14…-11, днем потеплеет до -6…-8, в вечерние и ночные часы термометры покажут -1…-4.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:08, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 47 минут.
В Заводоуковске 20 декабря в течение дня метеорологи обещают осадки в виде снега, ветер южный до 5,5 м/с, Утром температура воздуха составит -9…-11, днем потеплеет до -5…-4. В темное время суток термометры не опустятся ниже -1….-4.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 9:06, закат в 15:55 продолжительность дня 6 часов 49 минут.
В Ишиме в среду, 20 декабря, будет пасмурно. В течение дня ожидается небольшой снег, ветер до 6,3 м/с. Утром температура воздуха составит -11…-7, в течение дня потеплеет до -5…-6. К ночи столбики термометров поднимутся до 02…-4.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле неустойчивое. Восход в 8:51, закат в 15:47 продолжительность дня 6 часов 56 минут.