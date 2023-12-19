Власти Тюмени не планируют строить набережную на Лесобазе

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Вместо набережной — между озером Кривым и прудом Чистым обустроят парк.
«Основной причиной отказа от строительства набережной стала необходимость сохранить водные ресурсы и гидротехнические сооружения, которые обеспечивают работу ТЭЦ-1», — цитирует чиновников УРА.ру.
По мнению властей, новая парковая зона станет позитивным шагом для улучшения Лесобазы.
Днем ранее тюменцы — жители Мыса, объявили сбор подписей в защиту деревьев. По их словам, зеленые насаждения планируют вырубить, чтобы на их месте построить парковку или магазин.