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Власти Тюмени не планируют строить набережную на Лесобазе

Власти Тюмени не планируют строить набережную на Лесобазе

19 декабря 2023, 11:57
Фото: 1MI
Строительство набережной на Лесобазе не планируется. Так администрация Тюмени ответила на обращения горожан, которые предлагали благоустроить береговую линию района.

Вместо набережной — между озером Кривым и прудом Чистым обустроят парк.

«Основной причиной отказа от строительства набережной стала необходимость сохранить водные ресурсы и гидротехнические сооружения, которые обеспечивают работу ТЭЦ-1», — цитирует чиновников УРА.ру.

По мнению властей, новая парковая зона станет позитивным шагом для улучшения Лесобазы.

Днем ранее тюменцы — жители Мыса, объявили сбор подписей в защиту деревьев. По их словам, зеленые насаждения планируют вырубить, чтобы на их месте построить парковку или магазин.

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Правила благоустройства территории Тюмени#КРТ
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