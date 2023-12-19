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Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Тюменцам рассказали, что такое ретроградный Меркурий и на что он влияет

Тюменцам рассказали, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на их жизни

19 декабря 2023, 10:23
Фото: Midjourney

Тюменцам рассказали, что такое ретроградный Меркурий и на что он влияет

Астрологи обеспокоены: 13 декабря ретроградный Меркурий вновь накрыл планету. По их словам, в этот период стоит ждать череды бед и неудач. Причем от года он отнимает два месяца: три раза по 20 дней.

Что нужно знать тюменцам о ретроградном Меркурии и чем он грозит — рассказала преподаватель школы классической астрологии Анна Галицкая телеканалу «Саратов 24».

Что такое ретроградный Меркурий?

Галицкая пояснила, что это астрономическое явление, при котором кажется, что планета движется в обратном направлении.

С ним связывают разные моменты. Например, на стоянках Меркурия не решаются вопросы, связанные с этой планетой: обучение, логистика, контакты.

Это связано с тем, что в этот период мысли идут в другом направлении, возникает интерес к вещам, до которых раньше не было дела, становятся недоступными одни возможности, но открываются другие.

На что он влияет?

Если говорить об обучении, то стоит обратиться к старому, уже пройденному материалу и повторить его. В этот период также налаживаются контакты со старыми знакомыми и поддерживаются забытые связи.

Однако ретроградный Меркурий негативно скажется на покупке техники, так как Меркурий непосредственно связан с ее работой. В это время есть риски приобрести не то, что хотелось, а в купленной в этот период технике могут спустя время обнаружиться неполадки.

Конечно, рискнуть можно, но тогда стоит заранее досконально изучить то, что планируется купить, а при покупке неоднократно проверить.

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Советы астролога

Астролог Александра Чухнова рассказала, как пережить этот нелегкий период.

«Меркурий — личная планета, отвечающая за сферу коммуникаций, наши организаторские навыки, логическое мышление, устную и письменную речь и многое другое. Влияние этой планеты напрямую зависит от наших личных качеств и усилий. А значит, мы в состоянии контролировать этот процесс», — утверждает эксперт.

Она подтвердила слова Галицкой о частых поломках техники в период ретроградного Меркурия, но успокоила: да, поломки происходят внезапно, но так же быстро техника приходит в норму.

Чухнова рекомендует учесть, что ретроградный Меркурий делает людей более забывчивыми и невнимательными. В этот период часто забываются дома ключи и документы, а также высок риск опоздать на встречу.

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Также эксперт советует следить за передаваемой и получаемой информацией и дополнила, что в этот период мошенники становятся особенно активными.

Чухнова отметила, что ретроградный Меркурий заставляет людей чаще допускать ошибки и опечатки, поэтому стоит тщательно и неоднократно перепроверять документы, а заключать серьезные сделки в принципе не желательно.

Астролог подытожила, что люди с ретроградным Меркурием в своей карте легче переносят это период: они привыкли к его воздействию и умеют приспособиться.

Ранее «Наш город» рассказал тюменцам о новом виде мошенничества. Он появился после обновления пятитысячной купюры.

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