Тюменцам рассказали, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на их жизни

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Что нужно знать тюменцам о ретроградном Меркурии и чем он грозит — рассказала преподаватель школы классической астрологии Анна Галицкая телеканалу «Саратов 24».
Галицкая пояснила, что это астрономическое явление, при котором кажется, что планета движется в обратном направлении.
С ним связывают разные моменты. Например, на стоянках Меркурия не решаются вопросы, связанные с этой планетой: обучение, логистика, контакты.
Это связано с тем, что в этот период мысли идут в другом направлении, возникает интерес к вещам, до которых раньше не было дела, становятся недоступными одни возможности, но открываются другие.
Если говорить об обучении, то стоит обратиться к старому, уже пройденному материалу и повторить его. В этот период также налаживаются контакты со старыми знакомыми и поддерживаются забытые связи.
Однако ретроградный Меркурий негативно скажется на покупке техники, так как Меркурий непосредственно связан с ее работой. В это время есть риски приобрести не то, что хотелось, а в купленной в этот период технике могут спустя время обнаружиться неполадки.
Конечно, рискнуть можно, но тогда стоит заранее досконально изучить то, что планируется купить, а при покупке неоднократно проверить.
Астролог Александра Чухнова рассказала, как пережить этот нелегкий период.
«Меркурий — личная планета, отвечающая за сферу коммуникаций, наши организаторские навыки, логическое мышление, устную и письменную речь и многое другое. Влияние этой планеты напрямую зависит от наших личных качеств и усилий. А значит, мы в состоянии контролировать этот процесс», — утверждает эксперт.
Она подтвердила слова Галицкой о частых поломках техники в период ретроградного Меркурия, но успокоила: да, поломки происходят внезапно, но так же быстро техника приходит в норму.
Чухнова рекомендует учесть, что ретроградный Меркурий делает людей более забывчивыми и невнимательными. В этот период часто забываются дома ключи и документы, а также высок риск опоздать на встречу.
Также эксперт советует следить за передаваемой и получаемой информацией и дополнила, что в этот период мошенники становятся особенно активными.
Чухнова отметила, что ретроградный Меркурий заставляет людей чаще допускать ошибки и опечатки, поэтому стоит тщательно и неоднократно перепроверять документы, а заключать серьезные сделки в принципе не желательно.
Астролог подытожила, что люди с ретроградным Меркурием в своей карте легче переносят это период: они привыкли к его воздействию и умеют приспособиться.
Ранее «Наш город» рассказал тюменцам о новом виде мошенничества. Он появился после обновления пятитысячной купюры.