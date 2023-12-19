За год под сокращение попали более 850 тюменцев

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
«Значительная часть предполагаемых к высвобождению граждан является работниками организаций, в которых проводятся мероприятия, связанные со слиянием, присоединением, разделением организации, а также с изменением структуры, собственника, организационно-правовой формы и так далее. В этих случаях работодатель выполняет требование о направлении сведений о высвобождении, но фактического увольнения не планируется», — рассказала заместитель директора регионального департамента труда и занятости населения Ольга Филипенко РБК Тюмень.
Это означает, что сотрудники не покидают рабочее место безвозвратно: они остаются на месте, но уже числятся в другом отделе или организации.
Также, по словам Филипенко, часты случаи, когда компании подают сведения о сокращении, но позже отзывают их.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские нефтяники усилили конкуренцию за рабочие места. При этом, об ослаблении дефицита кадров говорить сейчас рано.