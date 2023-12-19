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Тюменские работодатели сократили 855 человек

За год под сокращение попали более 850 тюменцев

19 декабря 2023, 03:52
Фото: Midjourney

Тюменские работодатели сократили 855 человек

В период с января по середину декабря 2023 года в Тюменской области попали под сокращение 855 работников. Это на 1% больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
«Значительная часть предполагаемых к высвобождению граждан является работниками организаций, в которых проводятся мероприятия, связанные со слиянием, присоединением, разделением организации, а также с изменением структуры, собственника, организационно-правовой формы и так далее. В этих случаях работодатель выполняет требование о направлении сведений о высвобождении, но фактического увольнения не планируется», — рассказала заместитель директора регионального департамента труда и занятости населения Ольга Филипенко РБК Тюмень.

Это означает, что сотрудники не покидают рабочее место безвозвратно: они остаются на месте, но уже числятся в другом отделе или организации.

Также, по словам Филипенко, часты случаи, когда компании подают сведения о сокращении, но позже отзывают их.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские нефтяники усилили конкуренцию за рабочие места. При этом, об ослаблении дефицита кадров говорить сейчас рано.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Работа#Работодатели#Сокращения#Трудоустройство#Труд#Любовь Селезнева
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