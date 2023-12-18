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В Тюмени среди нефтяников усилилась конкуренция за рабочие места

Нефтяники Тюменской области усилили конкуренцию за рабочие места

18 декабря 2023, 02:42
Фото: Midjourney

В Тюмени среди нефтяников усилилась конкуренция за рабочие места

В июне 2023 года на одну вакансию в сфере добычи сырья приходились 3.5 активных резюме, сейчас — 5.3. Аналитики считают, что это здоровый уровень конкуренции, так как летом речь шла о кадровом голоде.

Аналитики HH.ru отметили, что конкуренция усилилась из-за уменьшения количества вакансий: если сравнивать ноябрь и октябрь, то их стало меньше на 9%. Также на это влияет рост активности соискателей и средней предлагаемой зарплаты.

«Нельзя сказать, что сфера добычи перестала испытывать потребность в новом персонале — количество открытых вакансий здесь по-прежнему велико. Более того, так как значительная часть вакансий этой сферы предполагает работу вахтовым методом, все чаще местные работодатели открывают вакансии для специалистов добычи сырья в других регионах, за пределами Тюменской области», — рассказала руководитель внешних коммуникаций HH.ru Анна Осипова РБК Тюмень.
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По ее словам, в июне–июле соискателям предлагали зарплату в 96.3 тысячи рублей, а уже в октябре–ноябре — 106.8 тысячи.

Руководитель рекрутинговой компании Forward Company Татьяна Баданова дополнила, что сейчас рано говорить об ослаблении дефицита кадров: тенденций для улучшения ситуации нет, а в следующем году она только ухудшится.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области опубликовали список самых востребованных специалистов. В дефиците сейчас представители рабочих профессий, а также сфер строительства и образования.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Нефть#Нефтедобыча#Зарплата#Промышленность#Вакансии#Трудоустройство#Любовь Селезнева
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