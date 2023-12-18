Нефтяники Тюменской области усилили конкуренцию за рабочие места

Posted Сегодня, 02:42
Published Сегодня, 02:42
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Updated Сегодня, 02:44
Аналитики HH.ru отметили, что конкуренция усилилась из-за уменьшения количества вакансий: если сравнивать ноябрь и октябрь, то их стало меньше на 9%. Также на это влияет рост активности соискателей и средней предлагаемой зарплаты.
«Нельзя сказать, что сфера добычи перестала испытывать потребность в новом персонале — количество открытых вакансий здесь по-прежнему велико. Более того, так как значительная часть вакансий этой сферы предполагает работу вахтовым методом, все чаще местные работодатели открывают вакансии для специалистов добычи сырья в других регионах, за пределами Тюменской области», — рассказала руководитель внешних коммуникаций HH.ru Анна Осипова РБК Тюмень.
По ее словам, в июне–июле соискателям предлагали зарплату в 96.3 тысячи рублей, а уже в октябре–ноябре — 106.8 тысячи.
Руководитель рекрутинговой компании Forward Company Татьяна Баданова дополнила, что сейчас рано говорить об ослаблении дефицита кадров: тенденций для улучшения ситуации нет, а в следующем году она только ухудшится.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области опубликовали список самых востребованных специалистов. В дефиците сейчас представители рабочих профессий, а также сфер строительства и образования.