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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:28

В Тюмени на одного безработного приходится 10 вакансий

В Тюменской области опубликовали список самых востребованных специалистов

17 декабря 2023, 05:26
Фото: 1MI

В Тюмени на одного безработного приходится 10 вакансий

По данным департамента труда и занятости региона, в числе дефицитных специалистов представители рабочих профессий, строительной сферы, образования.

Также востребованными остаются отрасли госуправления и обеспечении военной безопасности, транспортировки и хранения, обрабатывающих производств, торговли и ремонта автотранспорта, сельского хозяйства. В каждой из данной сфер открыто от двух тысяч до трех тысяч вакансий.

Размер заработной платы составляет от 20 до 350 тысяч рублей. Самые низкие заработные платы в отраслях сельского хозяйства, образования, самые высокие — в строительной сфере.

В целом в регионе, по данным на 14 декабря, свободными остаются более 22 тысяч рабочих мест. При этом численность безработных составляет 2,2 тысячи человек — на каждого безработного приходится 10 предложений о работе.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос на риелторов. За год число вакансий для представителей данной профессии увеличилось на 82%.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Работа#Вакансии
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