В Тюменской области опубликовали список самых востребованных специалистов

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Также востребованными остаются отрасли госуправления и обеспечении военной безопасности, транспортировки и хранения, обрабатывающих производств, торговли и ремонта автотранспорта, сельского хозяйства. В каждой из данной сфер открыто от двух тысяч до трех тысяч вакансий.
Размер заработной платы составляет от 20 до 350 тысяч рублей. Самые низкие заработные платы в отраслях сельского хозяйства, образования, самые высокие — в строительной сфере.
В целом в регионе, по данным на 14 декабря, свободными остаются более 22 тысяч рабочих мест. При этом численность безработных составляет 2,2 тысячи человек — на каждого безработного приходится 10 предложений о работе.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вырос спрос на риелторов. За год число вакансий для представителей данной профессии увеличилось на 82%.