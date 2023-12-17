В Тюменской области опубликовали список самых востребованных специалистов

Также востребованными остаются отрасли госуправления и обеспечении военной безопасности, транспортировки и хранения, обрабатывающих производств, торговли и ремонта автотранспорта, сельского хозяйства. В каждой из данной сфер открыто от двух тысяч до трех тысяч вакансий.