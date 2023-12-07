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Published Сегодня, 06:49

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Тюменцы начали активно искать работу перед Новым годом

Тюменцы начали активнее искать работу перед новогодними праздниками

7 декабря 2023, 06:49
Фото: 1MI

Тюменцы начали активно искать работу перед Новым годом

В декабре 2023 года тюменцы стали гораздо активнее искать работу, если сравнивать с декабрем 2022 года. Обычно такая активность отмечается в начале года, но сейчас наблюдается обратный тренд. Об этом рассказала глава рекрутингового агентства Forward Company Татьяна Баданова РБК Тюмень.

По ее словам, в декабре прошлого года компания получала 10-15 заявок на поиск работы в день. Сейчас же их число доходит до 80-85. Эксперт считает, что это обуславливается борьбой работодателей за потенциальных сотрудников.

«Сейчас на рынке труда между работодателями очень большая конкуренция за соискателей, которая усиливается с каждым месяцем. Вакансий с хорошей заработной платой открыто достаточно много. В ответ на увеличение числа вакансий с хорошими условиями и достойной зарплатой растет и число кандидатов», — рассказала Баданова.

Она дополнила, что под конец года у некоторых людей появляется желание поменять место работы, чтобы улучшить финансовое положение. Так было и раньше, но сейчас количество таких кандидатов колоссальное.

В то же время, подчеркнула эксперт, дефицит кадров, особенно узконаправленных, по-прежнему сохраняется.

Ранее «Наш город» сообщил, что в Тюмени ищут специалистов по инвестированию. В целом, число вакансий в отрасли «Стратегия, инвестиции и консалтинг» увеличилось за год на 157%.

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