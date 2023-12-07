Тюменцы начали активнее искать работу перед новогодними праздниками

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
По ее словам, в декабре прошлого года компания получала 10-15 заявок на поиск работы в день. Сейчас же их число доходит до 80-85. Эксперт считает, что это обуславливается борьбой работодателей за потенциальных сотрудников.
«Сейчас на рынке труда между работодателями очень большая конкуренция за соискателей, которая усиливается с каждым месяцем. Вакансий с хорошей заработной платой открыто достаточно много. В ответ на увеличение числа вакансий с хорошими условиями и достойной зарплатой растет и число кандидатов», — рассказала Баданова.
Она дополнила, что под конец года у некоторых людей появляется желание поменять место работы, чтобы улучшить финансовое положение. Так было и раньше, но сейчас количество таких кандидатов колоссальное.
В то же время, подчеркнула эксперт, дефицит кадров, особенно узконаправленных, по-прежнему сохраняется.
Ранее «Наш город» сообщил, что в Тюмени ищут специалистов по инвестированию. В целом, число вакансий в отрасли «Стратегия, инвестиции и консалтинг» увеличилось за год на 157%.