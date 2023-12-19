Тюменцы стали реже травиться наркотическими веществами

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Наркоситуацию по итогам прошедших десяти месяцев 2023 года проанализировали на заседании региональной антинаркотической комиссии.
«Количество смертельных отравлений наркотиками в Тюменской области за десять месяцев 2023 года снизилось более чем на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертельных случаев отравлений среди несовершеннолетних не зарегистрировано», — сообщили в инфоцентре.
Губернатор Александр Моор отметил, что в октябре 2023 года межведомственная рабочая группа Государственного антинаркотического комитета провела проверку в сфере реализации государственной антинаркотической политики в регионе.
Моор призвал участников антинаркотической комиссии «сохранять намеченные положительные тенденции».
Ранее «Наш город» писал, что тюменца застали в лесу за поиском закладки. Мужчина заказывал марихуану, но нашел в сугробе мефедрон.