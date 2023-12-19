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В Тюменской области стало меньше отравлений наркотиками

Тюменцы стали реже травиться наркотическими веществами

19 декабря 2023, 05:20
Фото: 1MI

В Тюменской области стало меньше отравлений наркотиками

За десять месяцев 2023 года в Тюменской области число смертельных отравлений наркотиками сократилось на 18%. Об этом сообщает Информационный центр правительства региона.

Наркоситуацию по итогам прошедших десяти месяцев 2023 года проанализировали на заседании региональной антинаркотической комиссии.

«Количество смертельных отравлений наркотиками в Тюменской области за десять месяцев 2023 года снизилось более чем на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Смертельных случаев отравлений среди несовершеннолетних не зарегистрировано», — сообщили в инфоцентре.

Губернатор Александр Моор отметил, что в октябре 2023 года межведомственная рабочая группа Государственного антинаркотического комитета провела проверку в сфере реализации государственной антинаркотической политики в регионе.

Моор призвал участников антинаркотической комиссии «сохранять намеченные положительные тенденции».

Ранее «Наш город» писал, что тюменца застали в лесу за поиском закладки. Мужчина заказывал марихуану, но нашел в сугробе мефедрон.

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#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Наркотики#Александр Моор#Наркопреступления#Моор#Любовь Селезнева
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